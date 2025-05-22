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開店平台SHOPLINE被檢舉是陸資 檢調搜索14處約談8主管

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

整合線上線下開店平台的商線科技公司SHOPLINE，被檢舉從外資陸資，台北地檢署今依台灣地區與大陸地區人民關係條例，指揮調查局搜索商線科技和其下2家子公司等14處所，約談葉姓研發部主管等各部門員工8人到案，今晚移送檢方複訊。

綠界科技今年1月發出聲明，進行客戶盡責調查時，發現客戶商線科技已從外資變成陸資，商線公司2022年被新加坡商JOYY公司(YY公司)投資，而YY公司為大陸歡聚集團。因其企圖掩飾資金來源，不受投審司監管，故而宣布即日起終止合作。

商線公司台灣團隊當時發聲明回應，SHOPLINE是全球智慧開店平台，總部位於新加坡，而主要投資人JOYY亦為美國NASDAQ上市的新加坡總部公司。此外SHOPLINE在台灣的核心營運與服務，皆由台灣團隊提供，業務運作皆符合台灣法律規範，綠界發布的新聞稿並非屬實，SHOPLINE目前與綠界科技也無簽約合作關係。

對此，經濟部投審司表示， 商線科技是新加坡商外資身分申請來台投資，2021年6月核准，依兩岸人民關係條例規定，上層股東變動以致身分更動時，業者應主動向投審司申報。已對SHOPLINE啟動行政調查，若情節嚴重可令其撤資，是否為陸資、是否違法經營均尚待調查釐清。

檢方日前接獲檢舉，今指揮台北市調處依兩岸人民關係條例搜索商線公司及其下2家子公司等14處所，約談各部門主管8人到案，釐清母公司是否為陸企。

台北地檢署。圖／本報資料照片
台北地檢署。圖／本報資料照片

陸資 新加坡 外資

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