開店平台SHOPLINE被檢舉是陸資 檢調搜索14處約談8主管

整合線上線下開店平台的商線科技公司SHOPLINE，被檢舉從外資變陸資，台北地檢署今依台灣地區與大陸地區人民關係條例，指揮調查局搜索商線科技和其下2家子公司等14處所，約談葉姓研發部主管等各部門員工8人到案，今晚移送檢方複訊。

綠界科技今年1月發出聲明，進行客戶盡責調查時，發現客戶商線科技已從外資變成陸資，商線公司2022年被新加坡商JOYY公司(YY公司)投資，而YY公司為大陸歡聚集團。因其企圖掩飾資金來源，不受投審司監管，故而宣布即日起終止合作。

商線公司台灣團隊當時發聲明回應，SHOPLINE是全球智慧開店平台，總部位於新加坡，而主要投資人JOYY亦為美國NASDAQ上市的新加坡總部公司。此外SHOPLINE在台灣的核心營運與服務，皆由台灣團隊提供，業務運作皆符合台灣法律規範，綠界發布的新聞稿並非屬實，SHOPLINE目前與綠界科技也無簽約合作關係。

對此，經濟部投審司表示， 商線科技是新加坡商外資身分申請來台投資，2021年6月核准，依兩岸人民關係條例規定，上層股東變動以致身分更動時，業者應主動向投審司申報。已對SHOPLINE啟動行政調查，若情節嚴重可令其撤資，是否為陸資、是否違法經營均尚待調查釐清。