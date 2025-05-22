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接線大廠樺晟遭挪用資金1千萬 搜索約談5人…董事長涉罪今未到案

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台灣老字號連接線大廠樺晟（3202）未依法申報財報，遭櫃買中心勒令自4月7日起終止股票買賣。樺晟魏姓董事長被控挪用公司資金逾1千萬元，台北地檢署指揮新北市調查處今搜索魏等人住所，今約談4名被告到案，魏姓董事長因故未到案，將擇期傳喚。

樺晟成立於1984年迄今已有41年歷史，屬於台灣老字號電子連接線廠，從事電腦及其周邊，以及通訊用的連接線組之生產與銷售，主要產品有極細同軸線、電子線、天線等。

樺晟2005年上市，2009年締造全球四分之一成績，2023年產品營收占比，電子連接線組97％，也在大陸廣東、江蘇、山東、四川及越南河內設立廠房，公司主要客戶為知名資訊大廠緯創、仁寶等。樺晟未申報2024年第4季財報，遭櫃買中心公告4月7日停止買賣，若6個月內無法補交，將面臨下市危機。

檢調掌握，魏姓董事長2023年間涉以公司業務上簽訂虛偽合約，出帳後挪用公司資金逾1千萬元，涉證券交易法特別背信罪。檢方今指揮調查局新北市調處搜索魏等人住所等7處，約談魏等5人，但魏因故未到案，將擇日傳喚，另4名被告包含張姓財務、蕭姓董事長秘書今晚將移送複訊。

台北地檢署。記者蕭雅娟／攝影
台北地檢署。記者蕭雅娟／攝影

財報 董事長

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