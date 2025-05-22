接線大廠樺晟遭挪用資金1千萬 搜索約談5人…董事長涉罪今未到案

台灣老字號連接線大廠樺晟（3202）未依法申報財報，遭櫃買中心勒令自4月7日起終止股票買賣。樺晟魏姓董事長被控挪用公司資金逾1千萬元，台北地檢署指揮新北市調查處今搜索魏等人住所，今約談4名被告到案，魏姓董事長因故未到案，將擇期傳喚。

樺晟成立於1984年迄今已有41年歷史，屬於台灣老字號電子連接線廠，從事電腦及其周邊，以及通訊用的連接線組之生產與銷售，主要產品有極細同軸線、電子線、天線等。

樺晟2005年上市，2009年締造全球四分之一成績，2023年產品營收占比，電子連接線組97％，也在大陸廣東、江蘇、山東、四川及越南河內設立廠房，公司主要客戶為知名資訊大廠緯創、仁寶等。樺晟未申報2024年第4季財報，遭櫃買中心公告4月7日停止買賣，若6個月內無法補交，將面臨下市危機。