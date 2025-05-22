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開店平台SHOPLINE疑為中資 檢調兵分14路搜索

中央社／ 台北22日電

第三方支付業者綠界科技去年指開店平台SHOPLINE（商線科技）已於2022年成為實質中資，宣布終止合作。台北地檢署今天指揮調查局兵分14路搜索，並約談8名SHOPLINE的主管或員工說明。

綠界科技去年聲明表示，在進行客戶年度盡責調查時，發現綠界客戶之一、開店平台SHOPLINE目前為新加坡商JOYY公司於2022年所投資，而JOYY公司為中國歡聚集團，綠界須依照現行法律規範終止與商線的合作關係，並協助商線客戶移轉至其他合法的開店平台。

SHOPLINE則發聲明回應，SHOPLINE是全球智慧開店平台，總部位於新加坡，主要投資人JOYY為美國那斯達克上市的新加坡總部公司。在台灣的核心營運與服務皆由台灣團隊提供，業務運作皆符合台灣法律規範，綠界所發布的內容並非屬實。

檢調接獲檢舉，指SHOPLINE疑為中資，北檢今天調查局台北市調處兵分14路搜索相關處所，並約談8名SHOPLINE主管、員工等人，全案朝台灣地區與大陸地區人民關係條例等罪嫌偵辦。

開店平台SHOPLINE（商線科技）。 圖／粉專
開店平台SHOPLINE（商線科技）。 圖／粉專

新加坡 客戶 主管

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