美籍男遭中國限制出境 2人助偷渡金門赴台遭判刑

美籍男子朱磊遭中國限制出境，2年前在同為美籍友人楊洋協助下，經金門張男等人安排搭船偷渡到金門再搭機赴台。金門地院判處楊洋有期徒刑5月、張男有期徒刑6月；朱磊另由台北地檢署檢察官作出緩起訴處分確定。

根據金門地檢署聲請簡易判決處刑書，美國籍男子ZHU LEI（朱磊）在中國與他人涉有財務糾紛被限制出境，其友人YANG YANG（楊洋）為幫助朱磊返回美國，透過多名中間人聯繫，由金門張男等人安排，委託2名年籍不詳者在民國112年8月7日凌晨，駕船搭載朱磊自中國廈門市海域出海往金門方向航行。

同日凌晨1時許，朱磊抵達金門金沙鎮寒舍花岸際，張男將朱磊載至飯店藏匿；當天上午8時40分許，楊洋陪同朱磊搭乘飛機飛抵台北市松山機場。此案因朱磊自首，檢警偵辦後金門地檢聲請以簡易判決處刑。

根據金門地方法院簡易判決書，楊洋透過張男等人安排，藉由僱船偷渡方式，未經許可、逃避檢查而使朱磊違法入境，與張男等人共犯未經許可入國罪，考量楊洋坦承犯行等情狀，判處有期徒刑5月。朱磊則另由台北地檢署檢察官作出緩起訴處分確定。

根據判決，張男前往接應朱磊，將其藏匿於飯店並伺機返台行為，已嚴重影響境管與邊防安全，並構成治安隱憂，與楊洋共犯未經許可入國罪；且張男為釣取魚獲，另有未經許可航行至中國海域共23次，因此依未經許可入國罪、船舶未經許可航行至大陸地區等罪，判處應執行有期徒刑3年8月。全案可上訴。