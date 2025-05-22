丈夫疑外遇…用公務電腦查小三個資 嘉市府女社工判刑8月

嘉義市政府社會處葉姓女社工員懷疑丈夫外遇，2022年間涉嫌利用公務電腦查詢疑為丈夫外遇對象及親友等6人個資，事後向嘉義地檢署自首被訴，嘉義地方法院依違反個資法判刑，應執行8個月徒刑；可上訴。

嘉義地檢署表示，29歲葉女為嘉義市政府社會處聘用的社工員具有公務員身分，自2022年5月至2024年11月間，涉嫌利用社會處公務電腦，查詢丈夫謝男、疑似謝男的外遇對象、謝男兄弟姊妹等6人的個資；案經人檢舉，社會處內部稽查葉女涉嫌違反查閱個資。葉女在社會處主管陪同下至嘉義地檢自首，檢方偵結，依違反個人資料保護法起訴。

嘉義地方法院刑事簡易判決書表示，葉女於偵查中供稱，因發現丈夫謝男有外遇對象，從而同時查詢謝男的親屬及疑似外遇對象個人資料，其目的屬私人因素；她身為公務員，假借職務上機會，基於私人目的非法蒐集、利用個資，與依法行使公權力完全無關，對謝男等6人隱私權有所侵害。

葉女6次犯行，都係假借職務上權力、機會故意犯罪，其所涉非法蒐集個人資料罪，都應依個人資料保護法第44條加重其刑。因葉女主動前往地方檢察署坦承犯罪事實，自首並願意接受裁判，依刑法相關規定減輕其刑。