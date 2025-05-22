台鹽綠能弊案 前董座陳啓昱等3人延押2月

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁等人達成土地開發服務費分潤協議，將原本屬台綠的利潤截流，讓台鹽、台綠損失近4億損失，陳啓昱、蘇坤煌及蘇俊仁3人押期將屆均向法官聲請具保，台南地院今裁定3人自27日延押2月，並禁見及通信。

台鹽綠能弊案2月底起訴後，移審台南地院後，陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁3人經裁定羈押，迄今仍在押中。