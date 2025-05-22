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鄭文燦案勘驗市府會議內容 律師團：檢方刻意誤導密會協商

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄遭訴，由於鄭文燦的律師團先前質疑檢方起訴事實和桃市府2016年12月13日會議內容全然不同，今第五度進行準備程序，耗費70分鐘逐字句勘驗40分鐘會議內容，檢方重申鄭收錢幫廖家父子解套，辯方指檢特意誤導密會協商，刻意「入人於罪」。

對於勘驗內容，公訴檢察官陳寧君說，自被告鄭文燦、廖俊松、廖力廷的發言可知，被告鄭文燦知悉被告廖家父子並未取得本案9.12公頃農地全部土地所有權人同意，仍於會議中提出為廖家父子等人無法取得9.12公頃土地全部所有權人同意的解套方式。

對此，鄭文燦再度說明，這場會議緣起於林口工五工業區擴大變更會議第四次通盤檢討，華亞重劃會的陳情，第二個原因是2016年12月間華亞科技跟美光合併，蔡總統出席，希望桃市府能協助美光擴廠尋找土地；但檢察官起訴書所記載的會議紀錄是不正確的，9.12公頃於二通決議請華亞重劃會必須取得百分之百所有權人同意，樂善寺的部分他當場也表明不可能，因為這塊是私人地主。

律師何祖舜指，檢方勘驗筆錄僅記載鄭文燦與廖俊松、廖力廷發言，未見市府局處主管說明，起訴有重大瑕疵，企圖誤導；鍾維翰也說，會議內容主要討論51公頃要怎處理，廖俊松雖然想自行處理，但鄭文燦明確拒絕，因墳墓太多，遷葬不易；鄭對於9.12公頃土地的態度明確，二通既已取得農業區審議規範，若變更為產業專區得自辦市地重劃，市府只能協助，鄭完全依法行事；錢建榮指責，檢方起訴內容形成密會假象，實際會議中有各局處首長，廖家父子只表達訴求，檢方刻意入人於罪，況且鄭是遭「丟包」而非收賄。

主任檢察官呂象吾澄清，起訴罪名是以貪汙治罪條例的不違背職務收受賄賂罪，以偵查實務經驗來說，若發現公務員收賄，接著調查是否有違背職務行為，本案調查歷次土地變更相關會議之因，是要釐清鄭文燦收受500萬元是否做出有違背職務行為，但調查結果也未發現都市計畫有違法情事，因此以不違背職務收受賄賂罪起訴鄭，檢方再次強調，自始至終皆未認為本案都市計畫變更程序有違法，但辯護人耗費時間論述，這部分不爭執；公訴檢察官邱健盛補充，針對辯方所指，其實只有一句話「任何公務員都不能收錢辦事！」僅此而已。

審判長聽完表示，檢辯雙方目前的確實有點「張飛打岳飛」的狀況，雙方的主張、對於各自的立場其實歷次庭訊所言，論述內容沒有太大的差異，希望能聚焦於聲請調查證據內容，並諭知下次庭訊時間分別為6月17日、7月15日午後，將勘驗2017年1月6日桃園市政府會議音檔。

鄭文燦今天出庭應訊，勘驗會議紀錄過程中，鄭將會議起源說清楚講明白。記者陳恩惠／攝影
鄭文燦今天出庭應訊，勘驗會議紀錄過程中，鄭將會議起源說清楚講明白。記者陳恩惠／攝影
檢方蒞庭成員仍由主任檢察官呂象吾帶隊，公訴檢察官邱健盛、陳寧君上場，承辦檢察官陳嘉義則列席旁聽。（由左至右）邱健盛、呂象吾、陳寧君及陳嘉義。記者陳恩惠／攝影
檢方蒞庭成員仍由主任檢察官呂象吾帶隊，公訴檢察官邱健盛、陳寧君上場，承辦檢察官陳嘉義則列席旁聽。（由左至右）邱健盛、呂象吾、陳寧君及陳嘉義。記者陳恩惠／攝影
桃園地院今針對鄭文燦的部分繼續第5次準備程序，勘驗2016年12月13日廖俊松父子所參與的桃園市政府會議內容。記者陳恩惠／攝影
桃園地院今針對鄭文燦的部分繼續第5次準備程序，勘驗2016年12月13日廖俊松父子所參與的桃園市政府會議內容。記者陳恩惠／攝影

鄭文燦 檢察官 收賄

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