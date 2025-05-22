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高雄男警局報案不順罵三字經 妨害公務判無罪

中央社／ 高雄22日電

高雄李姓男子在報案與員警討論時，突因情緒失控辱罵三字經，當場被在場員警依妨害公務罪逮捕。高雄地院認為，李男辱罵僅為抱怨，不妨礙公務執行，判決無罪，可上訴。

高雄地方法院審理時，李男雖坦承有罵三字經，但堅稱是情急下情緒使然，才脫口而出，沒有要侮辱任何人。其律師辯護表示，李男是因報案不順利，心裡有點不高興，當下快到警局門口時，講出一個三字經字段，但不是對著警方的面講，是面對門口講，後來發現後面有動靜才轉頭，無主觀犯意。

法官經勘驗員警密錄器錄影畫面，認為李男辱罵三字經行為，並無使公務員不能執行公務情形，依憲法法庭113年憲判字第5號判決意旨，不構成妨害公務犯行；被告行為也許不適當，但不能因此認為有侮辱公務員意思。

法官認為，李男罵完三字經後，隨即被在場員警以妨害公務罪現行犯逮捕、上銬，逮捕過程中員警多次表示不要抗拒逮捕；李男遭逮捕後，雙手也均銬在派出所牆邊欄杆，且僅一再稱要叫律師，並無再進一步有侮辱言詞及舉動，可見當時的三字經僅為單純口頭抱怨，並不影響公務後續執行，據此判決無罪，可上訴。

判決指出，李男於去年2月19日凌晨2時許，前往高雄市政府警察局三民一分局哈爾濱派出所報案，但在與員警製作警詢筆錄、討論跟蹤騷擾法要件問題時，突然情緒失控，於在場5名員警面前辱罵三字經，當場被依刑法第140條侮辱公務員罪嫌逮捕送辦。

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