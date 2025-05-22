不堪照護壓力...台南兒揮刀弒母 律師主張情堪憫恕爭取減刑

台南58歲許姓男子前年底涉嫌持刀殺死79歲母親，他犯案後傳手機訊息給妹妹稱「媽媽不痛了」，5小時後在一處公墓落網，他稱不堪長期照顧年邁母親壓力，被訴殺害直系血親尊親屬罪嫌，台南地院國民法庭今開庭審理，他認罪外，律師也主張其情堪憫恕，爭取減輕其刑。

檢方起訴，許男前年12月13日上午5時30分至6時許間，在歸仁區住處內，以尖刀1把，朝母親左胸猛刺3刀，母親送醫救治，同日8時9分許，因血、氣胸併硬膜下出血不治。而許男本身頸部及手腕則有多處傷痕，經戒護開刀治療。

他出院後接受警方訊問，他供稱，不堪長期照顧年近八旬母親的壓力，當天清晨叫母親起床，她卻反覆跌倒，自己懷疑母親是故意的，情緒失控揮刀。

案發當天清晨約6點，許持刀進入母親房間，朝她左胸刺3刀，騎腳踏車離開，傳Line訊息給小妹稱「不會痛了」，隨後7點再以Line打電話給小妹，稱「我殺了媽媽，趕快回來收屍」；小妹深感不妙，連忙致電大姊，大姊下樓聽見哀號聲，到房間發現母親重傷躺床報案，但老婦被送到醫院前已無生命跡象，搶救不治。

國民法庭上午開庭審理，檢方出示第一時間警方到場密錄器，許逃亡路線及相驗報告，也再三提醒國民法官解剖報告內容有遺體、血腥畫面，指左胸3刀，其中2刀貫穿胸膛、肋膜腔，從左後背穿出體表，甚至造成心臟4公分切割傷。

依死者胸厚18公分，刀子全長約32公分，刀刃約20公分、刀柄12公分，不但刀尖斷裂，2碎片則在死者後背上，經法醫拼湊其碎片與刀刃吻合。檢方指出，幾乎是整把刀刃貫穿身軀，可見其力道之猛。胸部刺傷致血、氣胸併硬膜下出血是主要死因，並有頭頸部鈍傷及頸椎骨折。

許的律師表示，許是母親主要照顧者，在警詢及檢方偵訊時均認罪，對檢方起訴罪名及法條均認罪，在科刑部分是否有第59條情堪憫恕，減輕其刑。同時，院方也對許進行量刑鑑定報告及與家屬進行修復式會議。

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