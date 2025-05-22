張顥瀚詐領助理費「圖便宜挪用」判緩刑 法官：有悔意

民進黨籍基隆市議員張顥瀚詐領助理費78萬多元，基隆地方法院法官今判有罪，但考量他認罪、繳回犯罪所得，且犯罪動機為選民服務活動開銷、公益支出過大，才將助理費轉作他用，宣告緩刑。全案可上訴。

判決指出，張顥瀚自2018年12月25日起擔任基隆市議員，2022年連任至今，並在首任上任當天，即雇用陳女當公費助理。

張顥瀚利用擔任議員職務機會，以虛報陳姓助理薪資方式，詐領助理補助款共67萬33元。張母從未實際從事議員助理工作，張顥瀚在首任議員期間，也利用議員職務機會，在張母不知情之下，由陳虛報為助理，詐領助理補助款共11萬2453元。

張顥瀚和陳姓助理在檢察官偵查及法院審理時，都坦承犯行，核與相關證人證述相符，另有議員自聘公費助理助理費、健保加保申請書、員工現金給與印領清冊等資料佐證，法官認定兩人犯行。

法官說，張顥瀚擔任議員動見觀瞻，本應自律為選民榜樣，並體會國家補助議員公費助理用意，竟不實申報詐領助理費用。陳姓助理配合張顥瀚虛報薪資、虛列人頭助理方式，與張顥瀚共同詐領公費助理費用，行為都不可取。

法官今天近午宣判，張顥瀚犯共同犯利用職務機會詐取財物罪2罪，各處有期徒刑1年10月，均褫奪公權4年。應執行有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定日起1年內向公庫支付20萬元，及向指定政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的機構或團體，提供90小時義務勞務，褫奪公權4年。

陳姓助理犯非公務員與公務員共同犯利用職務機會詐取財物罪2罪，各處有期徒刑1年，均褫奪公權2年。應執行有期徒刑1年4月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定日起1年內，完成法治教育課程3場次，褫奪公權2年。

法官指出，張、陳都沒有前科，且在偵查、審理中坦認犯行，並繳回所有犯罪所得，態度良好，知所悔悟。衡量張的犯罪動機，無非是因議員選民服務活動開銷、公益支出過大，需要實質貼補，張顥瀚圖便宜，將職務上機會取得財物轉作他用；陳女受雇於張顥瀚，配合詐領助理費，均屬一時失慮觸法。