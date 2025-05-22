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影／又瘦了！涉貪案再出庭 鄭文燦自曝：三高不見了
海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任期內收賄涉貪遭起訴，桃園地院今天上午9時50分開庭審理，勘驗相關會議錄音檔。鄭文燦再度露面，身形又消瘦些，成為媒體討論話題，鄭中午開完庭後步出法院，被媒體關心又瘦了，鄭難得停下腳步侃侃而談，透露「練核心肌群，三高就不見了」。
鄭文燦去年7月被爆出在林口工五工業區擴大案中，收賄新台幣500萬元，鄭否認收賄一度遭收押，案件由檢方起訴後，進入審理階段。今年桃園地方法院召開準備庭，鄭文燦每次公開現身出庭，幾乎都是黑衣黑褲裝扮，身形也顯得消瘦，早已不見以往「胖周瑜」模樣。
鄭文燦今早再度在律師陪同下，到桃園地方法院開庭，身穿黑色短袖襯衫、戴口罩，面對大批媒體，鄭文燦不發一語步入法庭，不少媒體都關切他「是不是又瘦了。」
鄭文燦今天中午步出法庭，大批媒體在法院外守候，有熟識的媒體關心鄭文燦說「大家都說變瘦了」，鄭原本要上車，聽到媒體關心他的身材，忍不住停下腳步，還低頭看了一下自己的身材，露出燦笑回答媒體問題。
鄭文燦笑說，「我現在努力運動，核心肌群要練一下」，接著說練了，「三高就不見」。媒體聽了也稱讚鄭文燦說「帥」，鄭聽了直說「謝謝、謝謝」後上車離去。
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