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詐助理費褫奪公權4年...下屆也沒望了 張顥瀚：研議是否上訴

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆民進黨市議員張顥瀚涉詐領助理費案，基隆地方法院今天宣判，張犯2罪，應執行有期徒刑2年，褫奪公權4年，緩刑5年，並支付公庫20萬元，可上訴。張顥瀚回應，尊重司法判決，待收到判決書後，會與律師討論後續事宜。

針對法院判決結果，張顥瀚表示，尊重司法判決，待收到判決書後，會與律師討論後續事宜，目前仍會恪遵議員職責，持續為民眾服務。

基隆地院今天上午11時30分宣判，張顥瀚犯貪汙治罪條例共同利用職務機會詐取財物2罪，各判刑1年10月，應執行2年，褫奪公權4年，緩刑5年，並支付公庫20萬元，可上訴。

市府人員指出，張顥瀚應執行有期徒刑2年，褫奪公權4年，緩刑5年，因不用入獄服刑，可做完此屆議員任期，但褫奪公權4年等於宣告下屆議員無法參選。

詐助理費緩刑5年、褫奪公權4年，張顥瀚：研議是否上訴。本報資料照片
詐助理費緩刑5年、褫奪公權4年，張顥瀚：研議是否上訴。本報資料照片

張顥瀚

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