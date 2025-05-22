基市政壇綠營明日之星張顥瀚詐領助理費 今判2年、緩刑5年
基隆地檢署起訴基隆市民進黨籍市議員張顥瀚涉嫌詐領助理費，基隆地方法院審理後，今天近午宣判，張犯2罪，應執行有期徒刑2年，褫奪公權4年，緩刑5年，並支付公庫20萬元。陳姓助理應執行1年4月，褫奪公權2年，緩刑4年，都可上訴。
檢方起訴指出，張顥瀚的陳姓助理2019年起，實領薪資每月3萬5000元，隔年起迄今年9月間實領3萬7000元，但張涉嫌指示陳填具不實助理薪資為4萬3900元至5萬3000元不等，以「低薪高報」方式，詐領公費助理補助費及春節慰問金67萬元零33元。
張另指示陳姓助理，將未實際從事助理工作且不知情張母，申報在2019年3月17日至4月7日、2020年7月13日至9月30日間聘雇為公費助理，使議會不知情承辦員造冊，發放助理補助費及春節慰問金共11萬2453 元。
檢察官去年10月22日指揮廉政署搜索張顥瀚辦公室等5處地點，並將張顥瀚、陳姓助理、張母帶回調查。檢察官訊問後聲押張顥瀚，陳女10萬元交保，張母請回。基隆地方法院隔天召開羈押庭，法官審理後，裁定張顥瀚收押禁止接見通訊。
經過近兩個月偵辦，檢方去年12月17日依涉犯貪汙治罪條例使公務員登載不實罪，起訴張顥瀚及陳姓助理。檢察官指張、陳都自白犯罪，張已繳回犯罪所得，建請法官減輕其刑。陳女無犯罪所得，另考量身為勞工，配合雇主張顥瀚指示行事，在偵查中供出犯罪情節，建請宣告2年以下有期徒刑並給予緩刑。
檢方提起公訴後，將當時仍在押的張顥瀚移審基隆地院，法官以張和其他被告、證人有親屬關係，可能干擾供訴，裁定延押3個月，但解除禁上接見通訊。張提抗告，台灣高等法院撤銷原裁定，發回基院更裁，基隆地院裁定張顥瀚80萬元交保。
基隆地院今天上午11時30分宣判，張顥瀚犯貪汙治罪條例共同利用職務機會詐取財物2罪，各判刑1年10月，應執行2年。陳女也犯2罪，各判刑1年，應執行1年4月。
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