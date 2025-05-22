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高雄米其林名店春蘭割包氣爆...幫廚灼傷 老闆將她開除要賠274萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

入選米其林必比登推薦的高雄小吃名店「春蘭割包」，前年5月發生瓦斯氣爆，江姓幫廚四肢嚴重灼傷，她休養2個月就被叫回去上班，江女想再多請1個月的假，竟被老闆直接開除，江女不滿提告求償298萬餘元，法官判業者應賠274萬餘元。

江女2023年2月起在春蘭割包任職，負責幫忙店裡切菜切肉、洗菜、清潔等工作，每周工作6年，若含加給月薪約4萬元上下；前年5月20日下午1點，江女煮鍋撈油時突然發生氣爆，江女閃避不及被熱油潑灑到四肢，造成她雙上肢燒燙傷及雙下肢燒燙傷二度，佔體表面積約17.5%。

江女送醫治療後撿回一命，因傷勢嚴重在家休養2個月後，春蘭周姓業者認為江女已經可以回來上班，請她趕快復職，但江女認為她傷勢還沒痊癒，要再多請假1個月，卻被周姓業者拒絕，直接寄出存證信函直接中止雙方僱傭關係。

江女氣炸，認為自己工作受重傷，結果老闆卻將她開除，提告替自己爭權益外，連周姓業者應算給她的時薪也一併求償，總計求償298萬餘元。

高雄地方法院審理時，周姓業者，稱氣爆原因是爐具行工人更換零件後，未將瓦斯壓力調低所致，不能把受傷的責任算他頭上。

周男孩撐，考量江女受傷後無法勝任原本工作，打算讓她去接聽電話訂單、裝飲料等輕便工作，但江女卻持續請假不回來工作，才會把她開除。

不過，法官認為，依據醫院診斷證明書，江女確實還需要一段時間療養才能復工，業者突然將她開除已違反勞基法規定，計算江女受傷造成勞動力減損38%，加上少給付的薪水，判周姓業者應賠274萬餘元，可上訴。

高雄的「春蘭割包」。圖／摘自米其林官網
高雄的「春蘭割包」。圖／摘自米其林官網

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