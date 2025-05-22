台中男台74線時速168公里狂飆 撞翻害34周孕婦胎死腹中

台中張姓男子開車經台74線，以時速168公里狂飆超車，結果失控連撞2車，造成其中1輛翻了3圈才停下，釀車上黃姓女乘客懷孕34周胎兒胎死腹中，被害人提告殺人未遂，檢方認張無殺人犯意依過失傷害起訴，法院判張男6月，得以科罰金，可上訴。

檢警調查，張男（29歲）2024年5月3日晚上10點多開車經東區台74線東向外車道，經過26.9公里處時不顧速限80公里，竟以時速168公里狂飆，結果失速追撞前方林姓駕駛的小客車，並擦撞一旁護欄，再衝撞另1輛車車尾。

該車遭撞後整輛車失控，撞上分隔島後翻覆3圈，最後停在路邊電燈桿前方，包括駕駛鼻子、下背都受傷，車上黃姓女乘客已懷孕34周，因車禍造成胎盤早期剝離、胎死腹中，腹部及子宮都有瘀青。

檢方訊時，張男坦承不諱，有現場事故調查、行車記錄器等可佐，檢方偵結依過失傷害罪嫌起訴張。

由於黃女遭撞流產，同時也對張男提告殺人未遂罪嫌，檢方認為，張男和黃女素不相識，雙方無仇怨，張坦承超速、否認殺人未遂，辯稱車禍後安全氣囊爆開、右腳被卡在油門，無法操作車輛才繼續衝撞。

檢方查，張是否故意衝撞，已有疑問，難認他有殺人犯意，自無法以殺人未遂罪嫌相繩，該部分不另為不起訴。

台中地院審酌，張男肇事後留在現場自首，依法減刑，審酌他在台74線上以時速168公里超速，造成車禍釀黃女34周胎兒胎死腹中，至一審判決前都沒有和解、調解或以其他方式填補。