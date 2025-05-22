快訊

NBA／哈利伯頓神奇後撤步殺進OT 溜馬逆轉尼克拔頭籌

華府驚爆槍響！傳2外交人員中彈釀1死 疑以色列使館職員

蔡依林、彭于晏爆復合6年！ 網挖3大曖昧互動：太甜蜜

台中男台74線時速168公里狂飆 撞翻害34周孕婦胎死腹中

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓男子開車經台74線，以時速168公里狂飆超車，結果失控連撞2車，造成其中1輛翻了3圈才停下，釀車上黃姓女乘客懷孕34周胎兒胎死腹中，被害人提告殺人未遂，檢方認張無殺人犯意依過失傷害起訴，法院判張男6月，得以科罰金，可上訴。

檢警調查，張男（29歲）2024年5月3日晚上10點多開車經東區台74線東向外車道，經過26.9公里處時不顧速限80公里，竟以時速168公里狂飆，結果失速追撞前方林姓駕駛的小客車，並擦撞一旁護欄，再衝撞另1輛車車尾。

該車遭撞後整輛車失控，撞上分隔島後翻覆3圈，最後停在路邊電燈桿前方，包括駕駛鼻子、下背都受傷，車上黃姓女乘客已懷孕34周，因車禍造成胎盤早期剝離、胎死腹中，腹部及子宮都有瘀青。

檢方訊時，張男坦承不諱，有現場事故調查、行車記錄器等可佐，檢方偵結依過失傷害罪嫌起訴張。

由於黃女遭撞流產，同時也對張男提告殺人未遂罪嫌，檢方認為，張男和黃女素不相識，雙方無仇怨，張坦承超速、否認殺人未遂，辯稱車禍後安全氣囊爆開、右腳被卡在油門，無法操作車輛才繼續衝撞。

檢方查，張是否故意衝撞，已有疑問，難認他有殺人犯意，自無法以殺人未遂罪嫌相繩，該部分不另為不起訴。

台中地院審酌，張男肇事後留在現場自首，依法減刑，審酌他在台74線上以時速168公里超速，造成車禍釀黃女34周胎兒胎死腹中，至一審判決前都沒有和解、調解或以其他方式填補。

中院審理後依汽車駕駛人行車速度超過規定之最高時速40公里以上而犯過失傷害罪，判張男6月徒刑，得易科罰金。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

車禍 殺人未遂 傷害罪

延伸閱讀

遭毆反揮刀刺2人重傷 法官認下手毫不猶豫以殺人未遂重判

影／孕婦臨盆在即丈夫攔車 警開道就醫護送

遭告殺人未遂 蘇一峰曝「人生解鎖」並謝謝青天大人

新冠疫情升溫 施景中：本周2門診都有孕婦確診 大概又要大流行

相關新聞

高雄米其林名店春蘭割包氣爆...幫廚灼傷 老闆將她開除要賠274萬

入選米其林必比登推薦的高雄小吃名店「春蘭割包」，前年5月發生瓦斯氣爆，江姓幫廚四肢嚴重灼傷，她休養2個月就被叫回去上班，...

台中男台74線時速168公里狂飆 撞翻害34周孕婦胎死腹中

台中張姓男子開車經台74線，以時速168公里狂飆超車，結果失控連撞2車，造成其中1輛翻了3圈才停下，釀車上黃姓女乘客懷孕...

正峰工業前董座涉操縱股價、私募股票致損失千萬 證交法起訴

知名上市電動工具機廠「正峰工業」前董事長李育成涉操縱股價，先壓低股價，並以自身控制的慶成公司進場應募股票4487萬餘元，...

78歲老翁不滿後車按喇叭...機車橫停車道討說法 被罰1萬6

78歲林姓老翁騎機車途中停在車道上，警方認為非遇突發狀況舉發違規，被罰1萬6000元。老翁訴請撤銷處分，指因後方不明車輛...

苗栗三灣鄉長被控貪汙無罪確定 另涉偽造文書今判1年半

時任苗栗縣三灣鄉長温志強被控放行廠商棄置PU跑道，讓其減免清運費15萬8330元，一審依貪汙圖利罪判他6年，二審逆轉獲判...

母病重...前遠航董座張綱維說不可能逃亡 聲請具保停押法院不准

前遠東航空公司董事長張綱維被控掏空資產36億元，一審判刑14年並裁定科技設備監控，但他多次違反規定，被拘提調查後裁定羈押...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。