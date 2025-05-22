聽新聞
0:00 / 0:00
正峰工業前董座涉操縱股價、私募股票致損失千萬 證交法起訴
知名上市電動工具機廠「正峰工業」前董事長李育成涉操縱股價，先壓低股價，並以自身控制的慶成公司進場應募股票4487萬餘元，致正峰公司損失1172萬5千元，另，李又在禁止交易期間買賣股票虧損40萬餘元。台北地檢署今偵結依證券交易法起訴。
起訴指出，2022年間正峰公司股東會通過私募案辦理期限將屆，李育成涉決定用自己掌握的慶成公司應募，但自有資金不足，為降低認購正峰公司私募普通股成本，用自己和母親共4個證券帳戶於同年2月至5月間，連續在開盤、盤中、接近收盤時，以低於揭示成交價掛賣股票摜壓股價，高於揭示成交價買進，拉抬吸引投資人買進。
檢方查出，在36個交易日影響股價下跌5檔至163檔共43次，影響股價上漲66檔至77檔2次，其中有24個營業日買進、賣出數量占該股票各日市場成交量比例達20.38%至99.93%，導致正峰股價每股10.25元下跌至6.69元。
李育成涉操縱股價，在2022年5月10日股價大跌至當年度最低每股5.68元，2天後開董事會決議私募價格訂為每股6元，由他控制的慶成公司低價應募，款項為4487萬688元，使正峰公司無從獲最大利益，損失1172萬5千元。
檢方再追查，李育成主導董事會2021年間通過提列鉅額減損決議，卻自行買賣股票20張，虧損1920元，又於2022年決定自行應募後，幾乎可確定私募案順利辦理，3月至5月間以母親帳戶買進正峰股票268張、賣出75張，實際價差虧損40萬460元。檢方認定，李育成涉犯證券交易法操縱股價、特別背信、內線交易罪，依法起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言