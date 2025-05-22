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正峰工業前董座涉操縱股價、私募股票致損失千萬 證交法起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

知名上市電動工具機廠「正峰工業」前董事長李育成涉操縱股價，先壓低股價，並以自身控制的慶成公司進場應募股票4487萬餘元，致正峰公司損失1172萬5千元，另，李又在禁止交易期間買賣股票虧損40萬餘元。台北地檢署今偵結依證券交易法起訴。

起訴指出，2022年間正峰公司股東會通過私募案辦理期限將屆，李育成涉決定用自己掌握的慶成公司應募，但自有資金不足，為降低認購正峰公司私募普通股成本，用自己和母親共4個證券帳戶於同年2月至5月間，連續在開盤、盤中、接近收盤時，以低於揭示成交價掛賣股票摜壓股價，高於揭示成交價買進，拉抬吸引投資人買進。

檢方查出，在36個交易日影響股價下跌5檔至163檔共43次，影響股價上漲66檔至77檔2次，其中有24個營業日買進、賣出數量占該股票各日市場成交量比例達20.38%至99.93%，導致正峰股價每股10.25元下跌至6.69元。

李育成涉操縱股價，在2022年5月10日股價大跌至當年度最低每股5.68元，2天後開董事會決議私募價格訂為每股6元，由他控制的慶成公司低價應募，款項為4487萬688元，使正峰公司無從獲最大利益，損失1172萬5千元。

檢方再追查，李育成主導董事會2021年間通過提列鉅額減損決議，卻自行買賣股票20張，虧損1920元，又於2022年決定自行應募後，幾乎可確定私募案順利辦理，3月至5月間以母親帳戶買進正峰股票268張、賣出75張，實際價差虧損40萬460元。檢方認定，李育成涉犯證券交易法操縱股價、特別背信、內線交易罪，依法起訴。

正峰工業前董事長李育成（右），涉犯證券交易法操縱股價等罪遭起訴。圖／本報資料照片
正峰工業前董事長李育成（右），涉犯證券交易法操縱股價等罪遭起訴。圖／本報資料照片

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