78歲老翁不滿後車按喇叭...機車橫停車道討說法 被罰1萬6

78歲林姓老翁騎機車途中停在車道上，警方認為非遇突發狀況舉發違規，被罰1萬6000元。老翁訴請撤銷處分，指因後方不明車輛連按喇叭，他受驚嚇，又遭逼車，險與巴士碰撞，才停車問對方。法官查出，老翁是把機車橫停在後車前方，現場未見突發狀況事證，駁回告訴。全案可上訴。

判決指出，林姓老翁去年9月7日晚上7時許，騎機車行經基隆市基金一路近武嶺街交叉路口時，在車道上停車，遭人檢舉違規，被警方舉發未遇突發狀況在車道中暫停違規，公路局台北市區監理所裁罰1萬6000元，並應參加道路交通安全講習。

老翁不服提告，主張當時後車連續按喇叭，他已78歲，遭受驚嚇，並遭到逼車，險遭另一側巴士碰撞，當時機警打方向燈左轉，並因機車不穩，才停止在後車前方。見對方隔著擋風玻璃無回應，想到雙方無肇事及糾紛，並考量影響交通，且後背疼痛，就騎車返家休息。

老翁認為，警方及監理機關應盡到行政調查職責，要求後車駕駛人提供全程光碟片鳴按喇叭，且他當時遭受逼車、險遭巴士碰撞驚嚇突發狀況，並擔心肇事逃逸，停下探問為什麼按喇叭，屬於突發狀況的即刻反應，對方無回應就離開，未影響交通安全，事後也頗感悔意及歉意，聲明原處分撤銷。

台北市區監理所答辯，經詢問舉發機關函覆，林姓老翁停在檢舉車輛前方攔車，違規事實明確，檢視相關資料事實明確，聲明駁回告訴。

台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官審理後指出，依舉發照片顯示，林姓老翁騎機車，並橫停在檢舉車輛前方，左手放下面對後車，兩車相距超過2輛機車車身的距離，也未見老翁所稱突發狀況。老翁把機車橫停道路中間，面對檢舉車輛說話，已屬無突發狀況而於道路中暫停行為。