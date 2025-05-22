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苗栗三灣鄉長被控貪汙無罪確定 另涉偽造文書今判1年半

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任苗栗縣三灣鄉長温志強被控放行廠商棄置PU跑道，讓其減免清運費15萬8330元，一審依貪汙圖利罪判他6年，二審逆轉獲判無罪，因檢察官未就貪汙部分上訴而無罪確定，温其餘被訴廢棄物清理法、偽造文書經三審發回，更ㄧ審今依偽造文書判温1年6月，仍可上訴。

檢方控訴，温志強擔任三灣鄉長任內，因錦興公司負責人江煥成2020年3月得標承攬三灣國小操場工程案，包括刨除、合法清運廢棄的PU跑道，施工期間江以清運成本高漲，輾轉向温志強求助。

温明知江未領有廢棄物清除、許可文件，同年6月10日於江到鄉長辦公室洽談完後，温就強行指示三灣鄉公所清潔隊長廖芳毅放行，讓本件的PU跑道廢棄物傾倒在三灣掩埋場，沒多久江就找人分3次將PU跑道全部棄置掩埋場。

溫、廖事後則以一般廢棄物收費標準，僅讓他繳款2萬5000元，讓江得以省去原應支付公民營廢棄物清理PU跑道費用18萬3330元，不法獲利15萬8330，涉嫌貪汙圖利、偽造文書及廢棄物清理法。

苗栗地院一審時，温、廖均否認犯行，温辯稱是受請託沒有圖利他人，廢棄物他不了解處理方式，公所也依法收費；廖則說，有明確告知PU跑道是事業廢棄，要廠商合法辦理，也告知鄉長公所無承辦廢棄物經驗，不想開先例。

一審認為，廢棄物清理法第28條第1項第3款第2目、廢棄物清理法施行細則第11條第3項規定，已排除鄉、鎮、市公所處理事業廢棄物的權限，加上三灣鄉公所並未有處理事業廢棄物前例，正常機關首長豈有可能認為有權限可處理。

苗栗地院一審2023年3月依貪汙圖利罪判温志強6年、廖芳毅5年8月，另被訴公務員登載不實、廢棄物清理法部分，不另為無罪諭知；依廢棄物清理法判江煥成1年2月，緩刑3年，應向公庫支付20萬元，被訴公務員登載不實部分，不另為無罪諭知。

台中高分院二審查，雖廢清法施行細則規定事業廢棄物執行機關需由直轄市環保局、縣市環保局同意，環保局也函釋鄉、鎮、市公所，除受縣環保局依廢清法規定委託之外，不得處理一般廢棄物、一般事業廢棄物。

但廢清法第5條第1項也規定，本法所稱執行機關，為直轄市政府環境保護局、縣（市）環境保護局及鄉（鎮、市）公所，因此廢清法細則、環保署規定，是否違反廢清法第5條第1項，鄉公所亦為事業廢棄物清理執行機關之法律規定，不無存疑之處。

二審認為，温志強、廖芳毅依苗栗縣三灣鄉代處理廢棄物自治條例，協助江煥成處理、清除該PU跑道後收取規費，難認有圖利犯意，撤銷改判3人均無罪。

因檢察官並未就3人被訴貪汙部分上訴，其等二審無罪確定；另就3人涉犯廢棄物清理法、公務員登載不實部分，經最高法院撤銷發回。

台中高分院更一審今依公務員登載不實罪，判温志強1年6月，廖芳毅判1年4月、緩刑4年，其餘3人被訴廢棄物清理法部分駁回。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

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