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母病重...前遠航董座張綱維說不可能逃亡 聲請具保停押法院不准

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

前遠東航空公司董事長張綱維被控掏空資產36億元，一審判刑14年並裁定科技設備監控，但他多次違反規定，被拘提調查後裁定羈押，他認為自己並非惡意規避電子監控，且母親病重行動不便，他沒有逃亡的可能，聲請具保停押，台灣高等法院裁定駁回，可抗告。

檢察官起訴，張綱維掏空遠航13億餘元，再藉由合庫貸款案將其樺福集團旗下公司逾22億元本息轉嫁遠航，犯罪所得加總近36億元。一審判刑14年，宣判後認為張逃亡可能性大增，裁定施以電子腳環科技監控。

案件上訴審理中，但高院發現張二度在距離海岸線「0公里」的塭仔頭漁港，一次脫離監控30分鐘、一次電池電量低於百分30，還有3次手機報到延遲，最後一次違規時間是本月1日凌晨，而拘提張綱維，開庭調查後裁定羈押。

張綱維聲請具保停押，理由指出，法院今年3月17日起未續核發科技設備監控命令書，實施科控有瑕疵，而他也自該日起不受拘束，不能認為他有違背應遵守事項。

張綱維認為，當時手機電量仍有30%，可以正常運作接受監控，且所謂「具正常運作之能源」違反規範明確性原則，當天是他的手機當機未收到訊號，且疏未注意科技設備監控中心來電，並非故意違規。

另外，張綱維認為自己當時開車全程行駛於國道三號高速公路，並無離開高速公路駛入漁港後再上高速公路，他也不知道所在地是收訊不良場所，並非故意違規，不應苛責他。

張綱維指出，縱使認為他有違規，事由也是跟幼子用餐，或是在家照料生活不能自理的母親，並非惡意規避電子監控，他在境外無任何人脈及資產，也無他國護照或居留證，沒有逃亡可能，而他自始配合司法調查，未規避審判，且母親病重行動不便，他不可能拋下母親逃亡，聲請具保停押。

高院認為，法院已於3月11日裁定張綱維接受電子腳環，同年月13日核發執行科技設備監控命令書，且縱使張綱維未駛入漁港，但綜觀張綱維案發後隱匿行蹤、資產與其餘違反科控的情節，認為張綱維仍有羈押原因及必要，駁回張綱維的聲請。

前遠航董事長張綱維被發現多次違反科技設備監控規定，法院拘提裁定羈押。圖／聯合報系資料照片
前遠航董事長張綱維被發現多次違反科技設備監控規定，法院拘提裁定羈押。圖／聯合報系資料照片

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