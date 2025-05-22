警察人事調整將近...連2日遭控有小三 分局長斥：對話是偽造

一名使用細肩帶長髮女子照片的臉書帳號，昨天四處PO網指控，台南市警第六分局劉姓分局長與她有不正當男女關係，今天更PO出她與劉的對話截圖。對此，劉嚴正否認，斥責相關對話都是偽造，臉書是假帳號，表示已主動報請市警局調查自清，並提出妨害名譽告訴。

劉姓分局長指出，相關臉書帳號指控，本人澄清絕無此事，昨已報請警察局派督察調查，以證清白； 針對不實網路留言，已提出妨害名譽告訴，捍衛自身名譽。同時向臉書申訴，要求下架這個虛假帳號發布內容。至於今天PO出的LINE對話紀錄截圖，更全都是偽造，將一併提告。

據了解，每年1月、7月都是警察主官調動職務的時刻，有心人士是否藉此爆料，影響相關人事調整，加上近日第六分局傳出人事調動，引發部分同仁不滿，是否惡意栽贓，尚待台南市警局調查；市警局指出，本案已由督察室調查中，絕對會秉公查處以期毋枉毋縱。

該臉書帳號昨天才加入臉書社團「爆政公社公開版」，昨天便爆料指出，說她「長期固定陪伴」劉姓分局長，雙方關係達3年；劉名聲很好，但她認為是裝模作樣講公正清廉，三年來劉對她百般承諾，說會離婚給她一個身分，說她很重要，還帶她去認識圈子裡的「重要人物」。

該臉書帳號指稱，劉常帶著她出入有女陪侍的招待所、認識在地董事長等「重要人物」，指控劉稱「這不是公務，是交朋友」，她看到的卻是「公權力拿來換酒局、換人脈、換金流」；她曾替男方保管過金錢，為了劉拒絕其他追求，替劉保管過現金，還處理一些帳戶的事。

該臉書帳號指控，結果她被男方一句「我有家庭你要體諒」遭狠甩，她看不下去假裝清廉，背地裡亂七八糟，揚言手中握有LINE對話、錄音、轉帳紀錄、時間地點等證據，「最好祈禱自己乾淨」。

今天，該帳號更PO出疑似她與劉的對話紀錄，內容是女方先說「你是不是從頭到尾根本都在騙我」、一個有劉姓分局長頭像的人回「你怎麼又這樣講、我最近壓力很大，局裡家裡一堆事」，女方又說「你去年就說等事情都穩定了就會給我一個交代」。

女方還提到「小紜」，「結果⋯還不是被我發現你和那個小紜在外私會，你口中一次次必要的應酬為何都演變成私會約會、情人節你跟我說在出差？有公務？」對方回應說「親愛的妳冷靜點，我真的不是不在意妳，只是我現在這個位置，很多東西不能被看見。」

女方再稱「那你叫我幫你這麼多⋯，開戶、收錢、處理那些金流等的時候怎麼不怕被看見？」對方說「你不能拿那些開玩笑、我真的很愛妳，信任妳，需要妳在我身邊才讓妳幫忙我」，女方又說「信任？你連個名分都沒敢給我、你只信得過我能幫你擋事，根本沒有打算讓我待在你身邊、進入你生活...。」

女方再說「你這麼多骯髒事，連我都這樣對待你真的過得去嗎」、對方說「我們不是說好了嗎，再給我一點時間、你這樣亂發脾氣只會讓我更難堪更難處理」，女方說「我沒什麼好怕的，是你該怕。我手上有的東西，你應該比我更清楚。」