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泰山經營權之爭爆炒股、買7千萬名畫 前董座800萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

泰山企業前董座詹景超涉炒股、掏空資產買名畫，檢方諭令800萬元交保、限制出境出海。記者陳正興／攝影
泰山企業前董座詹景超涉炒股、掏空資產買名畫，檢方諭令800萬元交保、限制出境出海。記者陳正興／攝影

食品大廠泰山企業2022年爆發經營權爭奪戰，時任董事長詹景超透過台開資助上億元私募資金，用來炒作泰山股價，另方面大賣集團金雞母、全家便利商店持股，甚至未經董事會同意，豪擲7000萬元買下2幅名畫；調查局昨搜索約談詹景超與台開董座邱于芸12人到案，台北地檢署今晨依違反證交法命詹男800萬元交保、邱女100萬交保，均限制出境出海、並實施科技監控。

詹景超昨天剛從國外入境桃園機場就遭調查局拘提，凌晨被檢方諭令800萬元交保後，不到半小時家屬就拖著一個箱子到法警室辦保，財力相當雄厚。詹景超與邱于芸接近天亮離開北檢，2人都未發表意見，還剩陳俊霖尚未辦保。

同案約談江油國際企業實際負責人陳俊霖100萬元交保、限制出境出海、實施科技監控；台開財務長黃茂基50萬元交保、限制出境出海；泰山前副董事長詹逸宏（詹景超堂兄弟）、泰山前財務長劉韋辰、寬量國際公司執行長李鴻基訊後請回。

邱于芸的父親是台開總裁邱復生，兩人因行事風格不同，曾上演父女爭奪台開董座大戰。邱于芸這次因泰山經營權之爭被約談，是因檢調懷疑她資助上億元供詹景炒作股價，資金疑透過由江油國際公司帳戶轉入。

據調查，詹景超涉案情節分3部分，2022年11至12月，泰山爆發經營權之爭，詹男為保住經營權，讓市場派龍邦集團難以吸納股權，藉由邱于芸襄助上億元款項，連續以相對成交方式拉抬股價，涉及操縱股價。

其次是異常大賣全家便利商店持股，2022年12月，泰山委任寬量國際媒合出售全家便利商店近19％股權，且在開盤63秒內賣掉4萬3300張股票，總金額高達80.97億元，獲利近55億元；由於全家便利商店對泰山來說是賺錢的投資，詹景超此舉涉及非常規交易，當時龍邦還登報質疑泰山詹家「賤賣」股權。

此外，詹景超未經董事會同意，私下與江油國際企業簽訂顧問契約，豪砸7000萬元購買油畫大師吳冠中的「山下人家」、「溪畔閒居」2幅名畫，並支付江油國際仲介費8000萬元，涉及證交法特別背信罪。

證交所2023年認定，詹家經營的泰山企業，違反內部控管規定，取得或處分資產程序違失情節重大，處250萬元違約金。

台開董事長邱于芸涉入泰山經營權爭奪，被檢方諭令100萬元交保、限制出境出海。記者陳正興／攝影
台開董事長邱于芸涉入泰山經營權爭奪，被檢方諭令100萬元交保、限制出境出海。記者陳正興／攝影
江油國際公司實際負責人陳俊霖售名畫給泰山企業，被檢方諭令100萬元交保、限制出境出海。記者陳正興／攝影
江油國際公司實際負責人陳俊霖售名畫給泰山企業，被檢方諭令100萬元交保、限制出境出海。記者陳正興／攝影
台開財務長黃茂基涉泰山經營權爭奪，被檢方諭令50萬元交保、限制出境出海。記者陳正興／攝影
台開財務長黃茂基涉泰山經營權爭奪，被檢方諭令50萬元交保、限制出境出海。記者陳正興／攝影

邱于芸 詹景超 便利商店

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