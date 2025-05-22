出遊當司機還被欠油資 阿兵哥夥3友討債搶i8慘了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

楊姓職業軍人不滿出遊當司機，楊姓女友人還欠他400元油錢，撂3友上門討債，將楊女推倒、拿保養品澆頭、翻皮包拿走600元，關燈踹她一腳後奪走她壓在身下的i8手機，桃園地院審結，依搶奪罪將楊男判8月徒刑，其餘被訴部分無罪，可上訴。

法院審理時，被告楊男否認搶奪犯行，是楊姓女子自行交付i8手機，用來擔保楊女及其男友積欠的債務來辯稱，但經法官核對諸多證人證詞，認定楊姓被告於案發時，情緒處於激動狀態，必須由同行鄧姓友人加以制止才能控制。

同時，被害楊女也證稱，當時將手機壓在自己身體下方，是遭楊姓被告先踹了一腳，然後施以不法蠻力奪取財物，法院認定被告的行為構成搶奪罪，而其辯稱未使用暴力或強制手段的說法不成立。

法官審酌，楊姓被告搶奪他人財物，造成被害女子財產損害，楊男行為已構成對身體法益的侵害風險，所幸案件中的手機在事發後及時扣押並歸還。此外，法官考量被告犯後否認犯罪，但也與被害人達成調解，綜合考慮他的智識程度、職業、經濟狀況等各種因素，量處適當之刑。

法院說明，楊姓被告因不滿告訴人積欠油資未還，在案發當天推倒對方，並倒保養品在其頭上，隨後翻找錢包並拿走600元，遭檢方認定是透過強暴手段迫使告訴人做出無義務的行為，因此涉嫌強制罪；不過法官在詳細比對多名證人的證詞後，發現存有前後矛盾或彼此不一致供述等情況，無法形成確實的有罪認定，因此這個部分判無罪。

犯罪事實指出，24歲楊姓男子之前與多名友人一起出遊，當時由他駕車搭載楊姓被害女子與其男友，由於不滿楊女積欠他的400元油資未還，2023年3月11日下午2點，撂了2女1男等友人一塊到楊女中壢區租屋處討債。

楊姓職業軍人不滿楊姓女友人積欠400元油資，撂3友前往楊女租屋處討債，將她推倒、保養品澆頭、自行翻找皮包，踹倒她後奪走ｉ８手機，桃園地院審結，依搶奪罪將楊男８月，其餘部分無罪，可上訴。記者陳恩惠／翻攝
楊姓職業軍人不滿楊姓女友人積欠400元油資，撂3友前往楊女租屋處討債，將她推倒、保養品澆頭、自行翻找皮包，踹倒她後奪走ｉ８手機，桃園地院審結，依搶奪罪將楊男８月，其餘部分無罪，可上訴。記者陳恩惠／翻攝

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