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涉泰山炒股 前董座等12人移送北檢訊問
泰山企業2022年爆發經營權爭奪戰，時任董事長詹景超被控以台開公司私募資金上億元，炒作泰山股價及賤賣全家便利商店持股，未經董事會同意以7000萬元買名畫。調查局昨搜索約談詹與台開董事長邱于芸等12人，深夜依證券交易法移送台北地檢署訊問。
同案約談包括泰山前副董事長詹逸宏、台開財務長黃茂基及前財務長劉韋辰、寬量國際公司執行長李鴻基、江油國際企業賴姓女負責人。台開先前發生多起跳票事件，在財務危機時製作假交易紀錄，北檢去年約談前董事長邱復生與女兒邱于芸。
據調查，2022年11至12月泰山爆發經營權之爭，詹景超為保住經營權，讓市場派難以吸納股權，藉由台開私募上億元，連續哄抬泰山股價，最後賠錢收場，涉及操縱股價。
同年12月，泰山委任寬量國際出售集團「金雞母」全家便利商店近19％股權，在開盤63秒內賣掉4萬3300張股票，總金額80.97億元，獲利近55億元，引發泰山市場派大股東龍邦公司不滿，登報質疑泰山詹家「賤賣」、「掏空」，詹等人涉證交法非常規交易。
此外，詹未經董事會同意，與人頭公司江油國際企業簽訂顧問契約，豪擲7000萬元向江油買下油畫大師吳冠中的「山下人家」、「溪畔閒居」2幅名畫，違反重大資產處理程序，涉證交法特別背信罪。
證交所2023年認定，詹家經營泰山企業，違反內部控管規定支付仲介費8000萬元、以7000萬元購2畫作，取得或處分資產程序違失情節重大，處250萬元違約金。
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