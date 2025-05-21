涉泰山經營權爭奪炒股 台開董娘邱于芸移送北檢

台開董事長邱于芸捲入泰山經營權爭奪遭檢調約談到案。記者陳正興／攝影

泰山企業2022年爆發經營權爭奪戰，時任董事長詹景超以台開公司私募資金上億元，操縱炒作泰山股價，另方面大賣集團金雞母、全家便利商店持股，甚至未經董事會同意，豪砸7000萬元買下吳冠中的2幅名畫，調查局今天搜索約談詹景超與台開董座邱于芸12人到案，邱于芸深夜被依違反證交法移送台北地檢署複訊，預料有強制處分。

同案約談包括泰山前副董事長詹逸宏、台開財務長黃茂基、寬量國際公司執行長李鴻基、江油國際企業賴姓女負責人到案；詹景超目前尚在調查局詢問，預計稍晚移送北檢。

財務風波不斷的台開公司已下市，當時總裁邱復生與董事長邱于芸父女的經營權之爭，演變成兩大股東年代電視、錢櫃董事長練台生與慧洋海運董事長藍俊昇的交鋒，但台開先前發生多起跳票事件，並在財務危機時製作假交易紀錄，北檢去年已約談邱復生與邱于芸到案。

據調查，詹景超等人涉案情節分為3部分，首先是炒作泰山股票，2022年11至12月，泰山爆發經營權之爭，詹男為保住經營權，讓市場派難以吸納股權，藉由台開公司私募上億元款項，連續哄抬股價，沒想到最後卻賠錢收場，涉及操縱股價。

其次是大賣旗下全家便利商店持股，2022年12月，泰山委任寬量國際出售轉全家便利商店近19％股權，且在開盤63秒內賣掉4萬3300張股票，總金額高達80.97億元，獲利近55億元；此舉引發泰山市場派大股東龍邦公司不滿，登報質疑泰山詹家「賤賣」、「掏空」，涉及證交法非常規交易。

此外，詹景超未經董事會同意，私下與人頭公司江油國際企業簽訂顧問契約，豪擲7000萬元向江油買下油畫大師吳冠中的「山下人家」、「溪畔閒居」2幅名畫，違反重大資產處理程序，涉及證交法特別背信罪。