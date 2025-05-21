快訊

三峽車禍重傷者傳好消息 男童今晚拔除呼吸管情況穩定

三峽3死12傷車禍 肇事翁遭疑路怒症？警方揭行車紀錄器內容

網傳三峽車禍肇事者跟侯友宜交好 新北市府指假訊息造謠

送非法快篩試劑買票還落選 夫妻檔遭判刑3年8月

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

2022年九合一選舉台北市內湖區清白里里長候選人邱瑞蓮雖落選，仍因選舉期間被控行賄，夫妻雙雙遭檢方起訴，士林地院審理2年多，今依醫材管理法、公職人員選罷法等罪分別判刑3年8月、褫奪公權4年。

法官認定，邱是台北市內湖區清白社區發展協會理事長，陳是邱的配偶，並為清白社區發展協會榮譽理事長。

2人2022年5月中旬未經審准，即透過微信中暱稱「歐陽禎」、實際身分不詳的人，取得向廈門寶太生技公司輸入大量快篩試劑管道，再以52名人頭名單及個資向不知情的物流公司進口寶太生技快篩試劑4320劑。

扣除52人頭每人自用10或20劑外，其餘送至清白社區發展協會及邱先前任職的國泰人壽公司，供應他人使用。

陳任職清白社區發展協會理事長期間，兩度參選清白里里長落選，2022年6月改推邱參選，為求勝選，便將非法輸入的快篩試劑附上邱的名片，在清白社區發展協會發送給具投票權的里民，每人1盒5劑，價值約500元。其中，部分里民知悉快篩試劑與選舉投票對價關係，分別拒絕邱、陳2人行賄舉動。

法官認為，2人所為造成國人健康潛在危險，又敗壞選風，影響選舉公正性，其民主法治觀念薄弱，犯後始終否認犯行，未見悔意，犯後態度不佳。

考量2人智識水準、經濟狀況等情，審結對2人分別依違反醫療器材管理法「意圖供應而未經核准擅自輸入醫材罪」判刑各7月、依公職人員選舉罷免法「投票交付賄賂罪」及「投票刑求賄賂罪」判刑各3年4月，合併應執行徒刑各3年8月，皆褫奪公權4年。

邱瑞蓮的陳姓丈夫。圖／本報資料照片
邱瑞蓮的陳姓丈夫。圖／本報資料照片
邱瑞蓮。圖／本報資料照片
邱瑞蓮。圖／本報資料照片

投票 快篩試劑 九合一選舉

延伸閱讀

彰化男芭樂園砍死女友 遭判無期徒刑褫奪公權終身

京華城案柯文哲今再出庭 朱亞虎作證認了行賄還有爆點？

影／朱亞虎認行賄民眾黨210萬 陳佩琪庭後眼眶泛淚

沈慶京捐210萬盼回復京華城樓地板面積 朱亞虎認行賄

相關新聞

送非法快篩試劑買票還落選 夫妻檔遭判刑3年8月

2022年九合一選舉台北市內湖區清白里里長候選人邱瑞蓮雖落選，仍因選舉期間被控行賄，夫妻雙雙遭檢方起訴，士林地院審理2年...

泰山前董座被控拿台開公司逾億元炒股、出售全家股權 今遭搜索約談

老牌食品場泰山企業經營權2023年變天，龍邦入主公司派，前詹姓董事長遭控違反證券交易法，涉以台開公司私募款項逾1億元連續...

影／最美董座徐培菁控遭檢察官「撩妹」 同案前記者訝異：可能我是男生

台中地檢署偵辦九州博弈集團起訴總裁陳政谷，及旗下幹部前電視台記者史鎮康、同為媒體人出身有最美電競董座之稱的徐培菁。由於徐...

神隱24天後現身羈押迄今 台鹽前董座陳啓昱當庭請求具保

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁等人達成土地開發服務費分潤協議，將原本屬台綠的利潤截...

英業達3主管「帶槍投靠」判有罪 仁寶電腦判罰20萬元

跳槽至仁寶電腦的前英業達電腦事業群全球營運事業處桃園製造中心代處長江穎範3人「帶槍投靠」涉將約值54億元的營業秘密攜至仁...

私雇泰女當幫傭4天就載到山上「丟包」 她抽刀砍死對方喊沒想殺人

女雇主林怡如去年5月間，騎車欲將雇用僅4天的違法泰國籍女移工Suthida丟包大武崙山區，Suthida識破反抗，林女砍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。