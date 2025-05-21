送非法快篩試劑買票還落選 夫妻檔遭判刑3年8月

2022年九合一選舉台北市內湖區清白里里長候選人邱瑞蓮雖落選，仍因選舉期間被控行賄，夫妻雙雙遭檢方起訴，士林地院審理2年多，今依醫材管理法、公職人員選罷法等罪分別判刑3年8月、褫奪公權4年。

法官認定，邱是台北市內湖區清白社區發展協會理事長，陳是邱的配偶，並為清白社區發展協會榮譽理事長。

2人2022年5月中旬未經審准，即透過微信中暱稱「歐陽禎」、實際身分不詳的人，取得向廈門寶太生技公司輸入大量快篩試劑管道，再以52名人頭名單及個資向不知情的物流公司進口寶太生技快篩試劑4320劑。

扣除52人頭每人自用10或20劑外，其餘送至清白社區發展協會及邱先前任職的國泰人壽公司，供應他人使用。

陳任職清白社區發展協會理事長期間，兩度參選清白里里長落選，2022年6月改推邱參選，為求勝選，便將非法輸入的快篩試劑附上邱的名片，在清白社區發展協會發送給具投票權的里民，每人1盒5劑，價值約500元。其中，部分里民知悉快篩試劑與選舉投票對價關係，分別拒絕邱、陳2人行賄舉動。

法官認為，2人所為造成國人健康潛在危險，又敗壞選風，影響選舉公正性，其民主法治觀念薄弱，犯後始終否認犯行，未見悔意，犯後態度不佳。