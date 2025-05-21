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泰山前董座被控拿台開公司逾億元炒股、出售全家股權 今遭搜索約談

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

老牌食品場泰山企業經營權2023年變天，龍邦入主公司派，前詹姓董事長遭控違反證券交易法，涉以台開公司私募款項逾1億元連續高價買股，又涉出售「金雞母」全家便利商店股權，及購入2幅畫作7千萬元。台北地檢署今依操縱股價、非常規交易、特別背信搜索詹姓前董座等10人，詹等7人今遭移送複訊。

泰山經營權之爭變天，2023年5月間臨時董事會大股東龍邦拿下多數董事席次，入主公司派，終結詹家73年經營權。公司派、市場派爭奪經營權期間訴訟不斷，今檢方執行搜索約談詹姓前董座等人。

檢方指出，今指揮台北市調處偵辦詹等被告2022年間涉操縱泰山公司股價等案件，搜索時任泰山公司詹姓董座、詹姓副董、台開公司邱姓董事長、台開公司財務長、寬量公司執行長等10人住居所，及江油公司、寬量公司等11處，通知詹等10人及2名證人到案，今晚7名被告移送複訊，3名被告則不用複訊請回。

台灣證券交易所就泰山企業在2022年12月2日董事會決議處分持有的全家超商股權，核有重大違失，致影響股東權益及證券價格之虞，處以200萬違約金，董事長、總經理等人接受證券法規研習課程。

檢方掌握，詹姓前董座被控操縱股價、非常規交易、特別背信罪嫌，於2022年11月至12月間，疑以台開公司私募款項逾1億元，炒作泰山股票，連續高價買入最終賠錢為獲利，涉操縱股價罪，今約談詹、邱等人到案，追查為何以台開公司款項炒股。

2022年12月5日，泰山出售泰山公司「金雞母」全家便利商店股權，處分4.33萬張全家股票，交易金額80.97億，處分後獲利54.53億，詹姓前董座被控涉非常規交易，今檢調約談處理全家股權的寬量公司執行長等人釐清案情。

另，泰山處分全家取權後，詹姓前董罪被控耗資7千萬元，向江油國際公司購入2幅吳冠中畫作，涉特別背信罪。

台北地檢署。記者蕭雅娟／攝影
台北地檢署。記者蕭雅娟／攝影

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