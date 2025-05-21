影／最美董座徐培菁控遭檢察官「撩妹」 同案前記者訝異：可能我是男生

台中地檢署偵辦九州博弈集團起訴總裁陳政谷，及旗下幹部前電視台記者史鎮康、同為媒體人出身有最美電競董座之稱的徐培菁。由於徐昨開記者控訴遭偵辦檢察官張時嘉「撩妹不正訊問」，史鎮康今出庭後被問及，雖表示自己沒遇到「但可能自己是男生啦。」

台中地檢偵辦九州案，2023年5月就剛谷、葳群公司，及九州負責人陳政谷，幹部史鎮康及徐培菁等重要成員及據點，前後發動10波搜索65處，查扣不動產、名車、現金及存款高達41億5304萬元。

檢方起訴指出，史鎮康綽號「康哥」擔任成固公司負責人，直接聽命陳政谷，也是KU、THA賭博平台在台灣、中國及越南的經銷商，史指揮、操縱13至15名員工，還能登入賭博網站，以後台管理員身分管理資金報表。

檢方查，史另以成固公司收受同為九州旗下的新鑫公司轉入4000萬元，再由自己與同夥投入資金，用以購買南屯土地蓋大樓，並由同團被告協助處理支票付款程序，為九州移轉賭博不法所得；史落網後一度被羈押，檢方去年8月23日依組織、洗錢等罪嫌起訴移審，台中地院命史500萬元交保。

台中地院今再開準備程序庭，受命法官傅可晴表示今天針對成固公司代表人史鎮康涉犯洗錢、組織部分開庭。史鎮康表示他對起訴書指控全部否認，他沒參與組織、洗錢，成固所有股東都是個人，未牽涉檢方指控其他公司，成立時收到的數千萬資金也非洗錢金流。

他還說，成固公司成立需買地、建屋，相關文件都是他親簽、管理，並未假手他人，包括公司蓋房動工、上樑及近期驗收等，也都是他處理，並非檢察官指控的人頭。

史鎮康庭後受訪表示，他對本身案件很有信心，攤開之下證據就是那些，他先前被收押已經很離譜、很冤枉，今在法庭上也說明，檢察官就他成固公司涉法也無實質證據，就把他公司財產扣押，導致公司岌岌可危。

另同案被告、同為媒體人出身的徐培菁昨開記者會，指控檢察官對她有「撩妹不正訊問」一事。史鎮康表示，他在偵訊時並沒有遇到這個狀況，但可能他自己是男生啦，他也是看到新聞才知道徐培菁所述事情，若真的有這些事，那檢察官本身就心術不正了。

史鎮康委任律師林水城表示，檢察官輕率扣押成固公司數億元資產，導致公司營運受衝擊，另就史鎮康個人手機，在前案終結後聲請發還，檢察官也做成發還處分，史要去領取時卻被台中地檢的贓物庫拒絕，並告知被檢察官調取，這是用什麼法律依據檢察官沒說明。