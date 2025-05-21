私雇泰女當幫傭4天就載到山上「丟包」 她抽刀砍死對方喊沒想殺人

女雇主林怡如去年5月間，騎車欲將雇用僅4天的違法泰國籍女移工Suthida丟包大武崙山區，Suthida識破反抗，林女砍殺對方多刀後棄屍。基隆地院國民法官庭認為林女放任被害人死於山上，犯罪手段及情節惡劣，依殺人罪判林女14年6月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今行準備程序，林女否認殺人，聲稱是傷害致死。

林怡如（46歲）原籍泰國，曾以移工身分來台，與台灣人結婚而取得我國國籍，但婚姻關係不順而離婚，一對兒女分別已21歲、17歲。去年間，林女在臉書「小鬼找工作」社團刊登廣告招聘幫傭，持觀光簽證來台、逾期停留年餘的Suthida看到廣告後，隨即與林女聯繫，去年5月6日由男友帕譚亞陪同至林女位基隆中正區住處樓下，Suthida上樓後即在林女住處工作，並住在林女客廳外推之處。

林怡如聘用違法移工4天，5月10日晚間6點53分騎車載Suthida蓄意「丟包」在山上，Suthida不依，兩人起爭執。林女一怒之下，拿安全帽毆打Suthida頭部數下，Suthida頭部鈍傷、小腦挫傷破裂，林女再以利刃朝被害人揮砍、追擊，Suthida的左肱動脈被刺破，大量出血死亡。11日清晨6點14分，Suthida被人發現死在大武崙產業道路輪胎步道旁草叢。

一審審理時，林怡如否認有殺人犯意，雖口頭表示抱歉，但答辯中一再責怪被害人不願自行留下，執意跟隨才導致悲劇；合議庭認為她沒有悔意，也未實質對被害人家屬賠償。

林女的律師主張，林女非故意殺人，案發時因精神病發作，致辨識能力顯著降低，涉犯7年以上傷害致死罪或遺棄致死罪，而非殺人罪。但經鑑定，林女當時精神狀況正常，一審判14年6月徒刑。

高院今開庭時，林怡如表示自己不是故意要殺人，而是「傷害致死」。她的律師主張一審判決違背經驗法則與論理法則，科刑認定與量刑不當。高檢署檢察官則認為一審事實認定無違誤，量刑也正確。

高院整理的爭點為林怡如主觀上有無殺人之意？或僅有傷害的意思但造成死亡結果？或遺棄致死？