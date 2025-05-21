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影／砂石車超載24噸…駕駛遇警棄車逃逸 吃官司還得罰19.5萬

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

司機黃姓男子駕駛砂石車，行經大型貨車禁行路段，遇警方攔查，竟將砂石車違規停在高雄火車站附近，逃離現場1小時後才折返停車處，警員依公共危險罪嫌將他移送法辦，並對他開出超載等11張罰單，至少可罰19萬多元。

黃姓司機在5月6日上午11時20分許，駕駛滿載砂石車，經過高雄市三民區十全一路大型貨車禁行路段，遇三民警分局員警尾隨伺機攔查，遭重罰又吃官司，今天將遭取締的影像貼網。

警方得知後表示，黃男因超載砂石，一路駕車走大型貨車禁行路段，由十全一路轉博愛路，穿過高雄火車站旁的站西路後，開到新興區中山一路才停車，下車後見警員靠近，竟把砂石車停在慢車道，便徒步離開，拒檢逃逸。

警方聯絡運輸公司後，約1小時，黃男才折返停車處，稱他的車子故障。但警員以黃姓司機違規停車「逃逸」，依公共危險、妨害公務罪名逮捕他。

黃稱並沒有妨害公務，後來警方查看警員的密錄器內容，也認為不構成妨害公務，但認為他把砂石車丟棄於車流量大的中山路一路上，致生往來人車危險，依公共危險罪嫌移送法辦。

警方另以黃姓司機駕駛砂石車違規行駛大貨車禁行路段，且載重超載24餘噸，又拒檢逃逸、轉彎未開方向燈，以及違規停車等行為，依違反道路交通管理處罰條例，對他開出11項罰單，共可處罰19萬5000元至21萬5000元。

砂石車司機超載遇警方攔查，竟違規停車後逃離，1小時後折返停車處被捕，並被開11項罰單，至少可罰19萬5000元。記者林保光／翻攝
砂石車司機超載遇警方攔查，竟違規停車後逃離，1小時後折返停車處被捕，並被開11項罰單，至少可罰19萬5000元。記者林保光／翻攝

砂石 火車站 妨害公務

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