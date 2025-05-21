假面交真擄人！持開山刀搶萬顆虛幣 惡煞遭判7年8月
陽姓男子等3人去年涉嫌擄走虛擬貨幣商劉姓男子，逼吐價值70萬元泰達幣並搶走現金1萬元，士林地檢署偵結依加重強盜等罪嫌起訴，士林地院今午依3人以上攜帶凶器強盜罪判陽男徒刑7年8月，理由待說明。
起訴指出，22歲陽男、20歲林男假裝虛擬貨幣買家，透過23歲張男及網路暱稱「阿辰」、「金財庫」的網友介紹，約出幣商劉男交易，雙方去年6月22日晚上9時許相約台北市內湖區舊宗路二段見面，林男持開山刀脅持劉男，以口罩蒙眼、束帶綁手，恫稱「拿刀捅」，致劉心生畏懼。
陽男以劉男手機向劉的友人「阿強」回報「已收到現金」，「阿強」即於當晚10時許分別打出84顆、2萬1000顆泰達幣到陽男指定帳戶，陽、林得手後逃往新北市新莊區某KTV分贓。
期間，劉男被押上汽車擄走，身上現金1萬元也遭陽男搶走，最後被丟包新北市樹林區，自行報警求助；警方6月24日將陽男、林男拘捕到案。
陽男落網坦承強盜虛擬貨幣，否認毆打劉男；林男稱搶幣後未分到錢；張男則稱只是介紹陽男認識幣商，對強盜案不知情，否認犯行。
檢方清查相關監視器、行車紀錄器、手機對話紀錄、開山刀鑑定結果等，去年8月偵結依加重強盜、恐嚇、妨害自由、傷害等罪嫌起訴陽男等3人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言