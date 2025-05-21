桃園少年觀護所霸凌案 男子二審遭判8年
詹姓男子在桃園少年觀護所收容期間，以脅迫喝尿、吃蟑螂、牙刷插入肛門等方式，與舍友霸凌同房少年。一審判刑8年4月，二審今天審酌他終於坦承全部犯行改判8年，可上訴。
一審桃園地方法院判決指出，現年24歲的詹男、26歲的羅姓男子及23歲的陳姓男子，民國109年同被收容於法務部矯正署桃園少年觀護所，同房的還有2名12歲以上未滿18歲少年。
判決書指出，詹男等人在房舍內，將剩飯摻入洗碗精、洗面乳、牙膏、尿液等物，以言語脅迫少年喝下，逼迫少年將零食沙其瑪揉成棒狀，或是拿牙刷自行插入其肛門等；少年母親會客時得知，當庭向法官告狀交辦。
一審桃園地院判決詹男8年4月徒刑；詹男僅就原判決量刑部分提起上訴，二審由台灣高等法院審理。高院審理後，考量詹男原本僅坦承部分犯行，後來具狀坦承全部犯行，今天改判8年徒刑。可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言