快訊

三峽車禍重傷女學生問「什麼時候可以回學校」家屬心酸：好好休息就好

家長哀號…寒假結束上3天課才過年？教育部擬2方案：其一提前補課

黃子佼、孟耿如遭爆5年婚玩完 女兒隨媽他扛撫養費

三峽重大車禍 綠營立委主任遭網友罵翻…吳琪銘：共同為傷患祝禱

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
立法委員吳琪銘北大區主任林姿佑現場受訪時說肇事者熱心公益、疑似心臟病等，發言被網友罵翻。記者李定宇／翻攝
立法委員吳琪銘北大區主任林姿佑現場受訪時說肇事者熱心公益、疑似心臟病等，發言被網友罵翻。記者李定宇／翻攝

19日下午三峽北大國小路口發生重大交通事故，78歲余姓老翁駕駛汽車暴衝，造成3人不幸罹難、12人受傷的慘劇。立法委員吳琪銘北大區主任林姿佑現場受訪時說肇事者熱心公益、疑似心臟病等，發言被網友罵翻，她因此在臉書澄清沒有偏袒肇事者意圖。立委吳琪銘表示現在最重要是共同為傷患祝禱，給予家屬溫暖。

林姿佑事發第一時間趕赴現場，協助救援、並前往收治醫院了解傷患狀況，與家屬共同面對，給所有傷者最妥適的醫療支援。在現場受訪時並表示肇事者熱心公益、疑似心臟病，被民眾批評「難怪綠營噤若寒蟬、老人+有黨證、噁心綠共」等語。

吳琪銘表示，事故現場情況混亂，為求有效救援，立即聯繫消防署，全力投入救災工作並指揮調度。很感謝在場所有，老師、消防人員、民意代表及熱心民眾都積極參與搶救行動，大家盡所有努力爭取黃金救援時間。

媒體報導吳琪銘地方助理接受媒體採訪，發表其個人看法，引發民眾觀感不佳；林姿佑已公開說明並向社會大眾致歉，現在最重要是，共同來為傷患集氣祝禱，並給予家屬溫暖關懷。

吳琪銘強調，這起悲劇令人痛心。對於高齡駕駛相關政策，交通部已於昨日啟動修法程序。未來其團隊也將持續檢討並強化校園周邊通學步道設施，全面提升行人與學童的交通安全，確保孩子們有一條安全回家的路。

吳琪銘說，相信社會大眾都是良善並呼籲不要彼此誤解，做不必要的渲染解讀，余姓肇事者，相關違法情節，造成傷害，必須接受司法訴究，沒有任何人能私自護航。最後我們共同為逝者哀悼，祈願傷者早日康復。

立法委員吳琪銘北大區主任林姿佑現場受訪時說肇事者熱心公益、疑似心臟病等，發言被網友罵翻。記者李定宇／翻攝
立法委員吳琪銘北大區主任林姿佑現場受訪時說肇事者熱心公益、疑似心臟病等，發言被網友罵翻。記者李定宇／翻攝
立法委員吳琪銘北大區主任林姿佑現場受訪時說肇事者熱心公益、疑似心臟病等，發言被網友罵翻，她因此在臉書澄清沒有偏袒肇事者意圖。記者李定宇／翻攝
立法委員吳琪銘北大區主任林姿佑現場受訪時說肇事者熱心公益、疑似心臟病等，發言被網友罵翻，她因此在臉書澄清沒有偏袒肇事者意圖。記者李定宇／翻攝

車禍

延伸閱讀

罷綠連署涉偽冒 國民黨新北市黨部書記長羈押禁見

檢方查罷綠連署 國民黨新北市黨部書記長遭聲押禁見

藍反惡罷團再被搜索 藍新北黨部主委證實：書記長、書記被帶走

查國民黨罷綠「幽靈連署」6人聲押全交保 新北檢今提抗告

相關新聞

慰問亡者...三峽車禍祭品爆滿案發地 公所設10帳篷、5大區

新北市三峽區北大國小19號下午發生重大車禍，造成3死12傷，車禍案發現場湧入大批民眾擺放祭品慰問亡者。

三峽分局長：肇事老翁繞行20分鐘、過程無行車糾紛

新北市三峽區前天發生3死12傷重大車禍，肇事余翁至今仍在板橋亞東醫院住院手術無法應訊，以致外界多所揣測，三峽警分局長劉文...

三峽車禍重傷女學生問母親：我何時能回學校？ 家屬感動又心酸

新北三峽3死12傷事故，目前仍有3人在亞東醫院住院，其中加護病房有2人，分別是肇事者余姓老翁、14歲劉姓女學生，劉女右大...

獨／與親子教育無關？三峽車禍肇事老翁曾當模範父親 獲薦原因曝光

新北市三峽19日重大車禍12死3傷，肇事余姓老翁被挖出曾在2022年獲得龍恩里長黃嘉賢推薦為模範父親，但余姓老翁被推薦成...

余男駕駛座下方疑有打翻粉圓 三峽警深入追查肇事原因

新北市78歲余姓男子前天開車行經三峽區北大國小旁，突不明原因衝撞停等紅燈的機車即過馬路的學生，釀成3死12傷慘劇。余男肇...

三峽3死車禍余男涉嫌肇事 大同大學證實為監察人

新北市三峽區北大國小外日前發生重大傷亡車禍，涉嫌肇事的78歲余姓男子，被指為大同大學董事會監察人。大同大學校長何明果證實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。