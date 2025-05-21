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人妻登山看診都找他 尪控出軌推拿師反擊：我只有治病

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

洪姓傳產負責人和張姓妻子結婚超過20年，婚後長期定居上海，後來張女為了照顧兒子，自上海返台，夫妻因聚少離多分居，洪男質疑張女和周姓推拿師有染，氣得對張女、周男提告，但法官認為周只是幫忙照顧張女病情，互動並未逾交往分際，判洪男敗訴。

判決指出，洪男、張女1996年結婚，夫妻長期定居上海，後來張女生子後，因孩子長大患有自閉症，她便自上海返台照顧孩子，但洪男質疑張女返台後，就找藉口不跟他同居，甚至不給住處鑰匙

洪男警覺張女出軌，便找人暗中調查，在2020年至2022年間，發現張女和周姓推拿師過從密切，周男不僅持有張女娘家鑰匙，還會在深夜接送、陪同張女看診，甚至有密切身體接觸。

洪男質疑周男介入他與張女感情，害兩人最終離婚收場，氣得對張女、周男提告，共求償100萬元。

高雄地方法院審理時，張女否認出軌，稱洪男只想住上海，不願跟她一起在台灣生活，兩人才一直沒有發生性行為，而周男與她的家人相識逾10年，她因患有嚴重恐慌症，病發時無法自理生活，才會請周男載她去看醫生。

周男則稱他跟張女沒有任何親密關係，雖然會跟張女去爬山，但爬山時也有帶孩子一起去，張女患有恐慌症，他是受張女家人請託協助照顧，兩人雖有私交，但只是友情，何況診療時張女家人都在場，並無任何情愫。

法官為佐證張女、周男說法，傳喚張女的媽媽和姐姐作證，母女作證直指，周男確實是協助照顧張女病情，洪男把婚姻破裂的原因怪在張女頭上並無道理。

法官認為，洪男調查的影片中，張女、周男雖有互動，但僅限於普通朋友來往的方式，並沒有親吻、牽手等親密行為，不足證明張 、周兩人有逾越一般男女交往分際的行為，駁回洪男之訴，可上訴。

鑰匙 家人 上海

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