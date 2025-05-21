當兵同梯為錢爆衝突 他持刀揮舞當場濺血判決出爐

陳姓男子2023年元月間到桃市桃園區當兵同梯的黃男住處討債，雙方一言不合大打出手，陳持刀揮砍傷及黃的頸部、雙手臂，遭檢方依殺人未遂罪起訴，審理過程中雙方部分和解，桃園地院審結今宣判，改依傷害罪判處陳男徒刑5月得易科罰金，可上訴。

法院審理過程中，被告陳男對於持刀傷人坦承不諱，並有卷內事證可稽，犯行堪以認定。

合議庭說明，檢方公訴意旨雖認被告陳男涉犯殺人未遂罪，但是依據提告的黃男的證詞及合議庭勘驗結果，認為陳與黃為當兵同梯朋友，雖有債務糾紛，但金額非鉅且已談妥，彼此並無深仇大恨。

法官調查，被告陳男在案發時沒有施加足夠的力道讓刀刃完全刺入人體，也不是故意攻擊人體致命部位，而是朝黃男胡亂揮舞刀子，難以確定陳男有殺人的主觀犯意，因此決定將起訴罪名從「殺人未遂罪」改為「傷害罪」。

合議庭審酌，陳姓被告只因金錢糾紛和言語爭執就動手施暴，導致黃男身上多處穿刺傷，不過陳坦承犯罪，並且在庭上與黃男達成部分和解，此外考量陳姓被告的智識程度、職業、經濟狀況等各方面因素，作出適當的判決，並諭知可易科罰金。