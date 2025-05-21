十軍團庫房班長稱「可代購軍品」詐3同袍貪汙下場曝

陸軍十軍團機械化步兵黃姓上士班長負責管理庫房，清點見多了8片戰鬥背心內蕊，卻不繳回還向弄丟的士官、兵佯稱「有管道可代購」，賣出7片賺得1萬8000元，檢方批他詐財有侮官箴依貪汙罪嫌起訴；法院考量黃認罪、繳回犯罪所得，依2個貪汙罪判2年，緩刑3年，可上訴。

檢方、憲兵隊調查，黃男2020年6月起負責督管聯隊庫房，發現部隊移訓、交接，有遺留多餘未列帳的8片戰鬥背心內蕊，卻明知軍品應辦理帳籍調整，卻沒繳回還將其中1片拆開研究，確認是否另有識別標記後丟棄。

黃將剩餘的7片留在庫房內，2023年5月他得知連隊的孫姓、2名陳姓士官2022年在台中火車站向他領的戰鬥背心都各缺1組內蕊（1組2片），共少6片，因而無法通過裝備檢查。

黃向3人佯稱自己有管道可幫代購，出價1組5000元，還說跟他買就不用依軍品作業規定賠償，3人信以為真，各自在連上中山室內各拿5000元給黃購入6片內蕊，黃詐得1萬5000元；同年11月底，黃再將1片以3000元賣給另名許姓士兵，直到有內部人檢舉才曝光。

檢方認為，黃身為職業軍人未能潔身自愛、戮力為公，利用袍澤信任詐財有辱官箴，影響部隊榮譽、紀律，依貪汙罪起訴他，建請法院量處適當之刑。

台中地院審理時，黃坦承不諱，並有相關同袍、軍方人士證詞，以及匯款交易明細、軍備局證物鑑驗報告等可佐。

法院指出，黃偵查中認罪、繳回全部犯罪所得，依法予以減刑，另黃貪汙1萬8000元為5萬元以下，情節輕微，再予以減刑。