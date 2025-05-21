賴清德就職周年 2陸男非法入境金門 法院裁定羈押
金門二膽島昨日清晨發生中國籍男子駕舢舨偷渡事件，2名陸籍男子在海面投放保麗龍浮板，試圖非法入境遭海巡攔捕。金門地檢署今天表示，2名被告林男、郭男經海巡第十二巡防區查獲後移送調查，檢方認定其涉犯多項罪嫌，並有逃亡之虞，已聲請羈押並獲法院裁准。
案發當日凌晨5時8分，金門海巡隊透過紅外線熱影像系統發現，二膽島西南方海域有小型舢舨活動，並釋放保麗龍浮板。金門海巡隊與守備大隊迅速出動PP-3585與CP巡邏艇展開攔截，於7時53分成功查獲2名中國男子及其所駕舢舨。
金門地檢署指出，林、郭二人未經主管機關許可入境，涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例及入出國及移民法第74條第1項，另因偷渡地點涉及軍事要地，亦涉犯要塞堡壘地帶法。考量罪嫌重大且有逃亡風險，檢方已向金門地方法院聲請羈押，並於20日晚間獲准。
檢方強調，將指揮海巡署第十二巡防區及相關司法警察機關，持續深入調查2人偷渡動機、原因與可能目的，釐清是否涉及更深層次的國安風險。
據了解，本案發生於總統賴清德就職一周年當日，外界關注是否為中共藉由「小型目標」進行灰色地帶襲擾與認知作戰的一環。
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