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台中健身房倒閉百人受害 消費者控「花5萬1堂教練課都沒上到」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

連鎖健身房「打鐵健身」台中南屯店去年11月剛開幕，卻在4月30日無預警結束營業，5月6日就鐵門緊閉迄今，消費者求償無門，多名消費者今現身控訴健身業者惡性倒閉，要求業者出來面對與退費。台中市法制局表示，截至昨日已接獲104件消費申訴。

打鐵健身近半年來相繼關閉台北松山店及南港店後，去年11月甫開幕的南屯店，4月30日無預警結束營業，業者還請搬家公司至現場搬走健身器材，但卻未積極處理消費者退費與求償，消費者求償無門組成自救會，已有近百人加入。

台中市議員吳佩芸今與消費者在健身房門口舉行記者會，控訴不肖業者的惡性倒閉。吳佩芸表示，業者早在今年初即知南屯店無法繼續營業，除拖欠房租，還繼續對外招募會員、販售健身房及健身教練的預付型服務，不少民眾是今年3月、4月才購買服務，行徑有詐騙嫌疑。

吳佩芸說，健身房與消費者收取預付金額的消費型態，現行法規上要求業者的合約應有「履約保證條款」，但打鐵健身房的契約內卻連「履約保證」4個字都看不到，且契約內容都在規範消費者沒有履約的責任跟罰則，對業者違約時應有還款的責任付之闕如，非常誇張。

自救會賴姓會員指出，健身房3、4月還招募新會員、販售健身教練課，自救會中有不少人才剛購買健身服務，4月30日卻突然公告說要結束營業，5月6日就鐵門緊閉迄今，根本是惡意預收費用倒閉，且業者在公告上連退款時間、金額、聯絡方式都交代不清楚，業者根本在逃避。

林小姐說，她簽了兩年合約，並加購24堂教練課，共花了5萬多元，結果教練課一堂都沒有上到，健身房就無預警倒閉，健身器材也被搬空；她曾反映過器材需維修，但健身房未積極處理，惡意倒閉捲款有跡可循，消費者不是「盤子」，要求業者退費。

吳小姐表示，他們一家三口共花了7萬多元在健身房買年費與健身教練課，但使用不到10次就倒閉，退費金額也未與消費者溝通，像是年費1萬多元，但健身房僅願意退費5000多元，退費比例不合理。

台中市法制局指出，打鐵健身南屯分店去年9月20日設立登記，今年4月30日即結束營業，截至昨日已接獲104件消費申訴。市府提醒使用信用卡交易的消費者儘速向信用卡發卡行申請爭議款，另也函請銀行公會轉知其會員提供該業者的信用卡收單機構名單，以利快速協助使用信用卡的消費者解決消費爭議。

法制局表示，據了解，打鐵健身目前少數尚有營業的公司所在地位於台北，已透過台北市政府協助與業者取得連繫，消保官請其提供消費者尚餘教練堂數資訊，供雙方確認數額，並儘速退費。消費者如欲進行民事訴訟等程序者，也可利用市府及公所提供的免費律師諮詢服務，以確保自己權益。

台中市議員吳佩芸今與消費者在健身房門口舉行記者會，控訴不肖業者的惡性倒閉。記者余采瀅／攝影
台中市議員吳佩芸今與消費者在健身房門口舉行記者會，控訴不肖業者的惡性倒閉。記者余采瀅／攝影

退費 消費者 健身房

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