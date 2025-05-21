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隱匿財產逃不掉 執行官查明藝品店老闆繳清250萬欠稅

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣一名洪姓男子2020年至2022年間經營雕塑藝品店，期間漏未開立發票，欠稅逾250萬元不繳，行政執行署新竹分署查出洪有6筆千萬元現金進出無法交代，洪恐遭管收，1個月內繳清。

財政部中區國稅局苗栗分局查出洪姓男子未依規定辦理稅籍登記，期間銷貨額累計1972元萬餘元漏未開立發票，欠稅逾250萬元，核稅處分送達後，洪置之不理，苗栗分局移送行政執行署新竹分署執行。

新竹分署收案後，原本洪姓男子對於當初買賣藝術品資金流向，僅是輕描淡寫未具體說明，而且託言無力清償，也無法分期繳納，還表示親人也沒有能力協助處理云云，但執行官調查大額通貨及其他資金流向，發現洪有6筆皆破千萬的現金進出，無法合理交代原由。

執行官諭如果無法合理說明，恐已構成隱匿處分財產等管收事由，洪姓男子承諾將會處理欠稅案件，並於指定期日內繳清。 新竹分署呼籲，目前正處於報稅季節，納稅義務人切勿心存僥倖，透過轉移財產來逃避責任，如此不僅無法規避法律責任，還可能失去人身自由，如無法全額清償，應主動洽詢分期方式，避免面臨財產遭查扣或恐被拘提、管收之後果。

苗栗縣一名洪姓男子2020年至2022年間經營雕塑藝品店，欠稅逾250萬元不繳，行政執行署新竹分署查出洪有大筆千萬元進出無法交代，洪恐遭管收，1個月內繳清。圖／行政執行署新竹分署提供
苗栗縣一名洪姓男子2020年至2022年間經營雕塑藝品店，欠稅逾250萬元不繳，行政執行署新竹分署查出洪有大筆千萬元進出無法交代，洪恐遭管收，1個月內繳清。圖／行政執行署新竹分署提供

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