民進黨新竹縣黨部主委胞兄 被控恐嚇封殺立委辦公室主任 獲不起訴

新竹縣前縣長鄭永金長子、民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方胞兄鄭朝瀚，被控不滿同黨立委陳培瑜國會辦公室主任曾宥芯未提前告知立委行程給縣黨部，涉傳訊息恐嚇謝謝指教，表示讓曾宥芯在政治工作圈被封殺活不下去。台北地檢署偵結，認為罪嫌不足不起訴。

曾宥芯指控，鄭朝瀚不滿他沒有提前告知新竹縣黨部陳培瑜臨時參加客委會舉辦的活動，去年4月9日深夜傳訊息，「我會去和陳進丁委員、陳秀寶委員拜訪，然後再去拜會洪慈庸委員，謝謝宥芯主任的指教」表示要讓他在政治工作圈被封殺活不下去，他看到訊息後心生畏懼提告鄭朝翰涉嫌恐嚇。

鄭朝瀚否認犯行，他因立委辦公室沒有把立委行程通知地方黨部，才會和曾宥芯發生爭執，訊息的意思是單純要拜訪陳進丁、陳秀寶、洪慈庸。

檢方認為，曾宥芯確實沒有事先告知新竹縣黨部有關立委行程，導致新竹縣黨部遭地方黨公職質問時無法回應，鄭朝瀚的發言使用「您」、「貴辦公室」、「請您教教我」、「謝謝」、「謝謝指教」等，無不禮貌。