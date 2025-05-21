大陸男小船「轉乘」商船偷渡高雄港 待1個多月才自首

中國大陸籍李姓男子從福建搭漁船出海，抵達台灣海峽後換乘坦尚尼亞籍貨輪「祥運輪」抵達高雄港，李男抵台後從旗津進入我國境內，直到2個月後才自首，法官依違反入出國及移民法判拘30日，得易科罰金。

前年9月，李姓男子透過中國大陸籍綽號「小陳」的男子介紹，自福建省福州市海邊搭乘漁船出海，抵達台灣海峽後，再轉乘至「祥運輪」。

同年10月7日「祥運輪」進入高雄港，因「祥運輪」進港後機舵故障，因此將進行船隻拆解作業，李男則與綽號「威廉」的我國籍黃姓男子（另案偵辦中）接洽，由黃男安排李男入住旗津區某民宿居住。

在台灣待了約1個多月，同年11月13日，李男主動前往移民署高雄港國境事務大隊自首，李男偷渡入境自首才被發現，移民署隨即將李男逮捕送辦。

檢方偵辦時，因李男仍未吐實來台原因，檢方依入出國移民法對他提起公訴，高雄地院審理時，李男則認罪坦承犯行。