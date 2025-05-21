少年在觀護所被逼吃尿飯、吞蟑螂遭凌虐 黑道凶殘舍友二審減為8年刑
桃園少年觀護所一名少年在26小時內遭4名成年舍友施虐，除被逼吃下摻入洗碗精、尿液的化學劑穢物飯、喝尿、生吞蟑螂，肛門還遭插沙琪瑪、牙刷，桃園地院分別審結，其中詹姓男子一審被依二人以上共同對被害人施以凌虐而強制性交罪判8年4月徒刑，台灣高等法院今改判8年徒刑。
同案的陳姓、彭姓男子一審分別被處7年8月、3年6月徒刑，羅姓男子被依對未滿18歲之人施以凌虐罪判羅2年4月徒刑；高院今宣判的僅詹姓男子部分。事件發生後，監察委員王美玉、葉大華指17歲的被害少年遭4名室友以極為殘忍的手段凌虐、性霸凌，被害人為初次觸法且身形瘦弱、性格內向，卻與4名法院借提寄押的矯正學校學生（其中1人犯殺人罪）關押在同一舍房，違反國際人權公約的成少分界原則。
現年24歲的詹姓男子2020年間與陳姓、羅姓、彭姓男子都是少所一房內的收容人，同房還有2名少年。
陳、羅、詹自同年5月9日下午5點20分起，在少所一房內將剩飯摻入洗碗精、洗面乳、牙膏，羅、詹再摻入自己排放的尿，由陳、羅脅迫其中1名少年喝下。第二天上午，陳、羅拿杓子灌這名被害少年吃下整鍋稀飯，陳另排放尿液在寶特瓶內，逼迫少年在10秒內喝下，少年只能照辦。
5月10日傍晚，陳及羅拿1塊沙琪瑪給被害少年，脅迫他將沙琪瑪揉成棒狀插入自己的肛門，陳拿出1支牙刷，羅脅迫同舍房另名林姓少年將牙刷插入被害少年的肛門後，將牙刷上下抽動，對被害人強制性交。當晚7點，陳、羅又強迫被害人生吞蟑螂；被害人母親會客時得知，向法官告狀。
高院今審理後，撤銷詹一審判決，刑度從8年4月略減為8年。
詹姓男子也是天道盟正義會中壢分會大崙組組長，自2021年起招募成員組成假冒檢警的詐騙集團，以桃園中壢一間茶行為堂口據點並掌控車手，先後詐得1200萬元，若車手落網繳不出款項，詹等人暴力拘禁車手及車手頭逼吐錢，另從事暴力討債，桃園地檢署去年8月偵結，依加重詐欺、恐嚇取財、洗錢防制法、組織犯罪等罪起訴詹等7人。
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