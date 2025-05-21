欠稅兩百餘萬無力清償被查出隱匿財產 男一個月秒繳清

苗栗縣一名洪姓男子2020年至2022年間因經營雕塑藝品營業未依規辦理稅籍登記，銷貨額累計1972元萬餘元漏未開發票，經財政部中區國稅局苗栗分局核定總欠逾250萬元稅款。但洪不予理會，直到政執行署新竹分署收案後調查其財產流向，終於在近日限期履行中，由新竹分署承辦執行官當面提示並提問財產流向，終於使洪在一個月內繳清所有欠稅款。

新竹分署指出，原本洪男對於當初買賣藝術品資金流向僅輕描淡寫未具體說明，且託言無力清償，也無法分期繳納，甚至稱其親人也無能力協助處理。

經新竹分署調查大額通貨及其他資金流向，發現洪男有6筆皆破千萬的現金進出，無法合理交代原由，經承辦執行官指出，若洪無法合理說明，恐構成隱匿處分財產等管收事由，若洪避不處理，亦會向法院聲請拘提。至此，洪才承諾將會處理這次的欠稅案件，果然在承辦執行官指定期日內繳清所有欠稅案件。