欠稅兩百餘萬無力清償被查出隱匿財產 男一個月秒繳清
苗栗縣一名洪姓男子2020年至2022年間因經營雕塑藝品營業未依規辦理稅籍登記，銷貨額累計1972元萬餘元漏未開發票，經財政部中區國稅局苗栗分局核定總欠逾250萬元稅款。但洪不予理會，直到政執行署新竹分署收案後調查其財產流向，終於在近日限期履行中，由新竹分署承辦執行官當面提示並提問財產流向，終於使洪在一個月內繳清所有欠稅款。
新竹分署指出，原本洪男對於當初買賣藝術品資金流向僅輕描淡寫未具體說明，且託言無力清償，也無法分期繳納，甚至稱其親人也無能力協助處理。
經新竹分署調查大額通貨及其他資金流向，發現洪男有6筆皆破千萬的現金進出，無法合理交代原由，經承辦執行官指出，若洪無法合理說明，恐構成隱匿處分財產等管收事由，若洪避不處理，亦會向法院聲請拘提。至此，洪才承諾將會處理這次的欠稅案件，果然在承辦執行官指定期日內繳清所有欠稅案件。
新竹分署呼籲，目前正處於報稅季節，納稅義務人切勿心存僥倖，透過轉移財產來逃避責任，如此不僅無法規避法律責任，還可能失去人身自由，如無法全額清償，應主動洽詢分期方式，避免面臨財產遭查扣或恐被拘提、管收之後果。
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