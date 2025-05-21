台中教練手指不規矩...侵女學員下體2次 賠錢今獲緩刑

台中市劉姓健身教練前年底涉在女學員家按摩時，趁機以手指侵入女學員下體2次，事後劉與女學員達成和解，賠償30萬元，一審判劉緩刑，二審今宣判，駁回檢察官上訴，仍維持一審緩刑宣告。

檢警調查，劉姓男子是健身教練前年10月間在健身網站認識另名女學員，二人以LINE相約在女學員的住處提供健身服務，劉收費5.1萬元，女學員躺在住家沙發，接受劉按摩服務時，劉先隔著內褲觸摸女子下體，隨後強脫女子內褲，不顧女子反對，以手指侵入女子下體兩次。

劉男得逞後，女子要求返回費用，劉男還以1萬元是押金為由，僅還4.1萬元給女子，女子事後告知家人後報案。