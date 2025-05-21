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台中教練手指不規矩...侵女學員下體2次 賠錢今獲緩刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓健身教練前年底涉在女學員家按摩時，趁機以手指侵入女學員下體2次，事後劉與女學員達成和解，賠償30萬元，一審判劉緩刑，二審今宣判，駁回檢察官上訴，仍維持一審緩刑宣告。

檢警調查，劉姓男子是健身教練前年10月間在健身網站認識另名女學員，二人以LINE相約在女學員的住處提供健身服務，劉收費5.1萬元，女學員躺在住家沙發，接受劉按摩服務時，劉先隔著內褲觸摸女子下體，隨後強脫女子內褲，不顧女子反對，以手指侵入女子下體兩次。

劉男得逞後，女子要求返回費用，劉男還以1萬元是押金為由，僅還4.1萬元給女子，女子事後告知家人後報案。

一審審理時，劉男已坦認犯行，另外與被害女子達成調解，已賠償30萬元，女子同意不追究劉男的刑事責任，審酌相關情狀後，依妨害性自主罪，判劉男1年10月徒刑、緩刑4年，另依調解內容賠償、法治教育3場次，緩刑期間付保護管束，全案由檢方提出上訴後，經台中高分院審理後，今天審結宣判。

台中市劉姓健身教練涉嫌性侵女學員，二審今天宣判，駁回上訴，仍判劉緩刑。示意圖／本報資料照片
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教練 按摩 健身

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