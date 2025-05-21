虐童不得易科罰金！國小羽球教練「掃把木柄」打人判刑5月

台北市某國小賴姓羽球教練被控以掃把木柄毆打蔡姓學童臀部，依成年人故意對兒童犯傷害罪起訴，法院審理，賴承認打人，辯動機是希望學員專注訓練，台北地院審理，判賴有期徒刑5月，不得易科罰金。可上訴。

法官審虐童案適用兒童及少年福利與權益保障法加重賴的刑責，判決說，法律適用已影響原本刑法普通傷害罪的最重法定本刑，因此諭知賴的有期徒刑仍不得易科罰金；依判決，賴的刑度如確定，須發監執行，賴可上訴。

賴是台北市中山區某國小的羽球隊教練，2024年5月2日上午8時，在學校體育館內因不滿隊員吵雜嬉鬧，持掃把木柄毆打蔡姓隊員，造成蔡童左側臀部挫傷瘀青，家屬向警方報案，賴被起訴。

賴坦承以掃把木柄毆打蔡童臀部，否認傷害犯行，賴的辯護人稱，賴是希望學員們可以專注在比賽的訓練，第一次勸諭沒有效果，才會選擇用掃把打屁股，辯護人說，蔡童是球隊主力球員，如果把蔡童弄傷，對整個學校都是損失，賴當下的行為意在提醒蔡童。

法官認為，以掃把木柄毆打臀部，有致人受傷可能，賴擔任羽球隊教練不可能不知；案發時蔡童未滿12歲，身體發育、素質均不完全，賴在主觀上具有傷害的不確定故意，賴的辯詞不足採信。