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輔導長的錢也敢偷！陸軍中士連累父親籌錢29萬歸還獲緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

陸軍步兵第203旅步三營吳姓中士因缺錢使用，竟將歪腦筋動到長官身上，前年4月28日在大內營區輔導長辦公室內，偷走輔導長所管領現金29萬多元得逞，經通報後被揪出，他坦承犯行，父親得知後籌錢代為歸還，法官認他犯竊盜罪判刑3月，緩刑2年。

吳姓中士被逮後坦承不諱，如今已卸下軍職，並有輔導長及同袍證人的證述，及陸軍步兵第203旅案件查證報告等資料佐證，認吳男自白與事實相符。

台南地院審酌，吳男不思循正當途徑，反以竊取他人財物方式滿足所需，足徵其法治觀念顯有偏差，且欠缺尊重他人財產法益意識，兼衡他的年紀、素行、犯罪動機、目的及方法及其坦承犯行態度等一切情狀，認他犯竊盜罪判刑3月，可易科罰金，緩刑2年。

法官表示，吳男無前科紀錄，因一時失慮，致罹刑章，父親也已代為歸還29萬多元，經此教訓，當知所警惕，且他已經卸下軍職，信無再犯之虞，並宣告緩刑2年。

法官也指出，吳男竊得現金，雖為犯罪所得，惟因吳父已代他歸還，則若再宣告沒收犯罪所得，對吳男而言，仍有過苛之虞，所以不宣告沒收。

陸軍步兵第203旅步三營吳姓中士因缺錢使用，偷走輔導長所管領現金29萬多元，父親得知後籌錢代為歸還，法官認他犯竊盜罪判刑3月，緩刑2年。圖/翻攝畫面
陸軍步兵第203旅步三營吳姓中士因缺錢使用，偷走輔導長所管領現金29萬多元，父親得知後籌錢代為歸還，法官認他犯竊盜罪判刑3月，緩刑2年。圖/翻攝畫面

陸軍 竊盜 台南

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