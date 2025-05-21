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詐臺雅老董50億狂購豪奢品 拍賣會未見Dior聯名偉士牌

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

女子羅佩雯與餐飲大亨鄭淳駿詐騙已故臺雅集團前董事長沈裕雄50億元，台北地檢署查扣愛馬仕名牌包、LV化妝箱等上億元豪奢精品，昨天由行政執行署士林分署變價拍賣148件，但現場未見藍寶堅尼超跑、Dior聯名偉士牌機車，及價值近百萬的愛馬仕腳踏車，原因是這些汽機車屬於鄭淳駿所有，他不認為是不法所得，不同意拍賣。

行政執行署士林分署昨天舉行今年度規模最大、最受矚目的「名牌精品」拍賣會，吸引107組買家參與競標，愛馬仕康康包不到5分鐘以超定價40萬拍定，會場最受矚目、原價近600萬的LV化妝台，最後以以202萬元賣出，市價近2000萬元的Dior鑽錶暨耳環套組無人喊價流標；會場另個焦點是LV腳踏車，原價近80萬元，拍定價45萬元。

專家指出，「Dior鑽錶雖好看，但不如RM、勞力士保值，因此乏人問津，若是Dior聯名偉士牌，應該有不錯行情」。據了解，Vespa 946與Christian Dior聯名的 摩托車，全球限量946台，鄭淳駿購得其中一部，這台機車由米白色車身點綴金色零組件，彰顯Dior時尚美學，手縫皮革馬鞍坐墊有Dior經典斜紋圖騰，車身還有書腰式簽名，增添高級辨識度，騎上路相當吸睛，市場相當稀有，儘管被查扣，但鄭淳駿不同意拍賣。

鄭淳駿遭查扣黑色藍寶堅尼超跑、Lexus LM進口保母車、Dior聯名偉士牌機車、要價近百萬元的愛馬仕腳踏車，目前都還扣押在調查局，不在這次拍賣的範圍。昨天拍賣的精品都是羅佩雯所有。

昨天的拍賣會共有148標，最後有106標拍定，拍定金額為1407萬餘元，拍賣所得將由台北地檢署保管；法務部長鄭銘謙強調，偵查中變價拍賣目的在剝奪不法所得、回歸被害人，及時填補損害，也是檢方與執行署聯手實踐正義。

羅佩雯與鄭淳駿以投資便宜機票、海外房地產詐騙沈裕雄，2人日前被檢方聲請延押獲准，調查局新北市調查處偵查進入收尾階段，移送書已送交局本部核閱，全案近日函送北檢偵結。

餐飲大亨鄭淳駿持有的Dior聯名偉士牌機車（右1），昨天並沒有在精品拍賣會現身。圖／調查局提供
餐飲大亨鄭淳駿持有的Dior聯名偉士牌機車（右1），昨天並沒有在精品拍賣會現身。圖／調查局提供
行政執行署昨天拍賣愛馬仕康康包，最後以40萬元拍出。圖／台北地檢署提供
行政執行署昨天拍賣愛馬仕康康包，最後以40萬元拍出。圖／台北地檢署提供

腳踏車 法拍 拍賣會 愛馬仕 Dior

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