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只因洗牙痛暴揍女牙醫 男子疑竹聯靜安會背景裁定羈押

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

男子周子鈞自稱因洗牙太痛，失控毆打沈姓女醫師，以致沈女眼窩骨折、鼻血狂流，沈女指控上月有自稱竹聯「靜安會」成員到診所鬧場，北檢懷疑犯案動機與千萬借款相關，檢察官複訊後殺人未遂重罪，且有串證、逃亡、反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見，法院晚間裁准羈押。

台北地檢署指出，醫療暴力零容忍，嚴辦醫療機構暴力案件，指派重大刑案專組檢察官指揮松山警分局偵辦。據了解，「靜安會」是竹聯幫已故幫主「么么」嫡系人馬，近來在松山、信義區一帶相當活躍，檢方將釐清犯罪動機，加強保護被害人。

全案起源於，周子鈞（21歲）5月19日前往台北市松山區某診所洗牙，雖有預約，但在未營業時間就在外等候，還問警衛醫師幾點會到診，上午9點50分周男在診療椅上洗牙治療，在沈姓女醫師回答牙口矯正問題時，突然失控起身毆打沈女數拳，沈女當場鼻血不止。

當時診所內的林姓冷氣維修工人見狀，立即對周子鈞破口大罵，介入阻止並尋人求助，周男則逃離現場，隨即轉往松山分局中崙派出所投案。周男昨夜停止訊問，有黑衣男今天凌晨在北檢法警室徘徊，不停詢問「有無松山分局移送的案子？」

周子鈞今早在警方戒護下移送北檢複訊，他穿著黑色上衣、戴口罩、雙手上銬下車，面對媒體記者提問「是為錢打人嗎？」、「是靜安會叫你來的嗎？」、「誰指使你的？」均不發一語，走下囚車道步入北檢。

檢察官訊問後，認為周子鈞涉犯醫療法強暴妨害醫療罪、刑法傷害及殺人未遂罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串滅證及反覆實施之虞，聲請羈押禁見。

男子周子鈞只因「洗牙痛」暴揍沈姓女牙醫，被檢方依殺人未遂聲押禁見，法院裁准羈押。記者曾原信／攝影
男子周子鈞只因「洗牙痛」暴揍沈姓女牙醫，被檢方依殺人未遂聲押禁見，法院裁准羈押。記者曾原信／攝影

醫師 殺人未遂 檢察官

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