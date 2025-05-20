男子毆打女牙醫疑預謀犯案 北院裁定羈押禁見

中央社／ 台北20日電

周姓男子昨天到診所洗牙，隨後以洗牙不適為由毆打女牙醫，造成女牙醫受傷，周男犯後投案。台北地檢署偵辦後，懷疑周男預謀犯案，今天下午向法院聲押，台北地方法院晚間裁定羈押禁見。

檢警調查，20多歲的周男昨天上午到南京東路4段某牙醫診所洗牙，隨後以洗牙不適為由毆打女牙醫，案發後騎乘機車逃逸，不久後到派出所投案。警方以準現行犯逮捕周男。

檢警根據相關物證資料，以及查扣的周男手機，懷疑此案並非偶發，而是周男預謀犯案。由於周男拒絕夜間偵訊，警方今天上午將周男移送北檢偵辦。

檢察官訊問後，認為周男涉犯醫療法強暴妨害醫療罪、刑法傷害罪及重傷害未遂罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有逃亡、滅證、勾串證人或共犯及反覆實施同一傷害犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

圖為台北地方法院。聯合報記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。聯合報記者王聖藜／攝影

聲押 牙醫 傷害罪

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