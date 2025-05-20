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又傳保母虐童？罰站、毆打致癱軟 竹縣夫妻一審遭判刑

中央社／ 新竹縣20日電

竹縣陳男與魏姓妻子幫親友照顧4歲女童，竟以負重罰站、毆打等手段虐待，女童癱軟送醫遭揭露，新竹地院依妨害幼童發育罪將陳男判處2年、魏女1年有期徒刑。

檢警調查，4歲女童有發展遲緩情形，患有自閉症，因生父去年初入監執行，家人無力照顧，委請生父的表哥陳姓男子幫忙。

檢警發現，魏姓妻子持有保母證照，並與陳男共同照顧女童，卻從去年9月起凌虐女童，2人曾讓女童背放有水瓶的背包，並在雙腳綁各1公斤的沙袋以罰站，時間長達約3小時，甚至關燈將女童獨留黑暗中。

檢警調查，陳男甚至徒手毆打女童臉部，將女童摔至地上，事後女童癱軟在地送醫急救，因女童內出血且全身是傷，被醫師發現是兒虐案件，報警揭露。

新竹地方法院依共同對未滿7歲之人犯妨害幼童發育罪，將陳男判刑2年、魏女1年。可上訴。

新竹 妻子 女童 保母

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