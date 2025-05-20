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炒股獲利上千萬！橋檢啟動防逃 股市聞人吳金泉發監執行

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

股市聞人吳金泉炒作興泰違反證券交易法案，最高法院上訴駁回，維持6年半徒刑定讞，橋檢已拘提到案發監執行。本報資料照片
股市聞人吳金泉炒作興泰違反證券交易法案，最高法院上訴駁回，維持6年半徒刑定讞，橋檢已拘提到案發監執行。本報資料照片

股市聞人、興泰公司前董事長吳金泉與其妻子林姓女子被控炒股獲利上千萬元，更一審依違反證券交易法的高買證券罪判處吳6年6月徒刑、林女4年4月，最高法院今年2月駁回上訴定讞；受徐少東潛逃影響，高檢署囑託橋檢啟動防逃機制，橋檢昨天晚上已拘提吳金泉到案執行。

吳金泉自2003年起接連入主興泰、福懋油（1225）、福壽（1219）、晉泰等上市櫃公司，自2014年起擔任上市公司興泰負責人。因需大筆資金，吳自2014年起涉嫌拉抬興泰公司股價，與其妻子以人頭帳戶以連續高價買入、相對委託、相對成交等模式炒作股價，藉此獲利。

一審桃園地方法院依違反證券交易法，判處吳金泉有期徒刑12年，林女判刑9年，犯罪所得新台幣9806萬餘元沒收，並發還被害人。

案經上訴，二審認為，犯罪所得計算有誤，改判吳金泉6年8月，林女4年6月，未扣案犯罪所得5404萬多元均發還被害人，案經最高法院撤銷發回。

更一審認為，二審判決認定犯罪所得有誤，且吳金泉於部分交易日連續以高價買入或以低價賣出股票，應改以高買證券罪論處，改判吳男6年6月徒刑，林女4年4月徒刑，未扣案犯罪所得9914萬餘元均發還被害人，在上訴後最高法院2月駁回定讞。

桃園地檢署囑託橋頭地檢署代為執行，因受到徐少東等大咖陸續棄保潛逃影響，檢方昨天晚上立即簽發拘票，指揮仁武分局拘提吳金泉到案，經檢察官黃雯麗確認人別後，立即發監執行。

吳金泉除操縱興泰公司股價判決定讞外，他另於2020年3月至4月間的28個交易日，涉嫌炒作興泰公司股價，被橋頭地檢署依非法操縱有價證券罪嫌起訴，目前案件正在橋院審理中。

橋檢表示，近期發生多件因未實施科技設備監控，導致重大刑案犯人於審理中脫逃，嚴重影響司法威信，本署已依最高檢察署指示：對於審理中重大犯罪被告若未准予羈押，由檢察官聲請法院命實施科技設備監控，避免重大（經濟）犯罪被告於交保停押後發生脫逃情形。

監控 炒股 檢察官 桃園地檢署 最高法院

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